iPhone 17 Pro và iPhone Air gặp sự cố khi sạc pin

(PLO)- Một số người dùng iPhone 17 Pro và iPhone Air cho biết máy không hiện biểu tượng sạc sau khi hết pin hoàn toàn, dù đã cắm cáp USB-C.

Theo Redmond Pie, lỗi này được ghi nhận trên một số dòng iPhone đời mới của Apple. Người dùng cho biết khi thiết bị hết pin hoàn toàn, việc cắm cáp USB-C không giúp máy hiện biểu tượng pin đỏ như thường lệ. Điều này khiến nhiều người tưởng điện thoại đã hỏng, nhất là khi máy không rung, không sáng màn hình và không phản hồi ngay sau khi cắm sạc.

Vấn đề ban đầu được 9to5Mac nhắc đến, sau đó tiếp tục xuất hiện trong các chia sẻ trên Reddit và iFixit Answers. Dù chưa rõ số lượng thiết bị bị ảnh hưởng, nhưng các phản ánh cho thấy lỗi không chỉ xảy ra ở một trường hợp riêng lẻ.

Điều gây khó chịu là người dùng gần như không biết iPhone có đang nhận điện hay không. Nếu màn hình không hiển thị bất kỳ thông báo nào, rất khó phân biệt máy đang sạc chậm, sạc không vào hoặc bị treo sau khi pin cạn.

iPhone 17 Pro và iPhone Air dường như gặp lỗi khi cắm sạc.

Một số người dùng cho biết họ tạm khắc phục bằng cách đặt iPhone lên sạc MagSafe khoảng 10 đến 15 phút. Sau đó, máy có thể bật lại và tiếp tục sạc bình thường. Tuy nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm được người dùng chia sẻ, không phải hướng dẫn chính thức từ Apple.

Theo Redmond Pie, lỗi này dường như vẫn còn tồn tại trên iOS 26.4.1 và iOS 26.4.2. Apple hiện chưa đưa ra phản hồi, vì vậy chưa thể xác định nguyên nhân đến từ phần mềm, phần cứng hay cách iPhone xử lý trạng thái pin cạn.

Trong thời gian chờ thông tin chính thức, người dùng iPhone 17 Pro và iPhone Air nên tránh để máy hết pin hoàn toàn. Nếu thiết bị không phản hồi sau khi cắm sạc, có thể thử đổi cáp, đổi củ sạc, dùng sạc MagSafe trong vài phút hoặc mang máy đến trung tâm bảo hành nếu tình trạng lặp lại.

