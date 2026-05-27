(PLO)- Apple được cho là đang phát triển một tính năng mới có thể tự khóa iPhone khi phát hiện thiết bị bị giật khỏi tay người dùng.

Theo 9to5Mac, mục tiêu là hạn chế nguy cơ người lạ truy cập dữ liệu khi chiếc điện thoại vẫn đang ở trạng thái mở khóa.

Ý tưởng của tính năng này khá đơn giản. Trong nhiều vụ cướp giật ngoài đường, điện thoại thường đang được sử dụng để nhắn tin, xem bản đồ hoặc lướt mạng xã hội. Khi đó màn hình vẫn mở và nếu kẻ gian cầm được thiết bị, chúng có thể nhanh chóng truy cập ứng dụng, thay đổi cài đặt hoặc tìm cách chiếm quyền kiểm soát các tài khoản quan trọng.

iPhone có thể tự khóa khi bị cướp giật.

Hiện Apple đã có nhiều công cụ hỗ trợ người dùng trong trường hợp mất điện thoại như Find My, Khóa kích hoạt hay Bảo vệ thiết bị bị đánh cắp. Tuy nhiên những tính năng này thường phát huy tác dụng sau khi người dùng nhận ra thiết bị đã bị mất hoặc chủ động đánh dấu máy thất lạc.

Trong khi đó, khoảng thời gian ngay sau khi điện thoại bị giật lại là lúc dễ phát sinh rủi ro nhất. Chỉ vài chục giây cũng đủ để người lạ mở ứng dụng ngân hàng, xem thông tin cá nhân hoặc thay đổi một số thiết lập quan trọng nếu thiết bị chưa kịp được khóa từ xa.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple sẽ kết hợp nhiều dữ liệu khác nhau để xác định nguy cơ bị đánh cắp, đồng thời hạn chế các tình huống nhận diện nhầm.

Cụ thể, thiết bị có thể theo dõi dữ liệu chuyển động từ cảm biến gia tốc, khoảng cách giữa iPhone và Apple Watch đã ghép nối, các mạng WiFi quen thuộc cũng như vị trí thường xuyên xuất hiện như nhà riêng hoặc nơi làm việc.

Ví dụ, nếu chiếc iPhone đột nhiên xuất hiện chuyển động bất thường, đồng thời rời xa Apple Watch của chủ sở hữu và di chuyển khỏi khu vực quen thuộc, hệ thống có thể xem đây là tình huống đáng ngờ. Khi đó thiết bị sẽ tự khóa để hạn chế truy cập vào những nội dung nhạy cảm.

Đáng chú ý, Apple dường như không muốn dựa hoàn toàn vào tốc độ di chuyển hay cảm biến chuyển động. Điều này nhằm tránh trường hợp điện thoại bị khóa nhầm khi người dùng chạy bộ, bước vội, đạp xe hoặc di chuyển bằng phương tiện công cộng.

Thực tế, ý tưởng này không hoàn toàn mới. Google trước đó đã triển khai tính năng Khóa chống trộm trên Android bằng cách sử dụng AI kết hợp với cảm biến chuyển động, WiFi và Bluetooth để phát hiện tình huống điện thoại bị giật rồi nhanh chóng rời khỏi chủ nhân.

Tuy nhiên cách tiếp cận của Apple có một điểm khác biệt là công ty tận dụng thêm Apple Watch làm dữ liệu đối chiếu. Khoảng cách giữa đồng hồ và điện thoại có thể giúp hệ thống nhận biết tốt hơn việc thiết bị đang được người dùng cầm theo bình thường hay đã bất ngờ rời khỏi chủ sở hữu.

Hiện Apple chưa xác nhận thời điểm phát hành tính năng này. Nếu nó trở thành hiện thực, đây có thể là một trong những thay đổi thực tế nhất về mặt bảo mật, đặc biệt với những người thường xuyên sử dụng điện thoại ở nơi đông người hoặc trên đường phố.

