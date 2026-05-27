6 thiết bị không nên cắm chung vào ổ điện nhiều cổng

(PLO)- Nhiều gia đình vẫn có thói quen cắm mọi thứ vào cùng một ổ điện nhiều cổng. Tuy nhiên, một số thiết bị lại được khuyến nghị nên cắm trực tiếp vào tường để tránh quá tải.

Ổ cắm điện nhiều cổng gần như xuất hiện ở mọi gia đình, từ bàn làm việc đến phòng khách. Chỉ cần thiếu một ổ điện, nhiều người sẽ kéo thêm ổ cắm phụ rồi cắm mọi thứ vào cùng lúc. Tuy nhiên, không phải thiết bị nào cũng phù hợp với cách sử dụng này. Một số thiết bị tiêu thụ điện năng lớn có thể khiến ổ cắm quá tải, nóng lên hoặc tăng nguy cơ chập điện.

Theo SlashGear, ổ điện nhiều cổng được thiết kế chủ yếu cho các thiết bị điện tử tiêu thụ điện năng thấp như TV, máy tính, bộ sạc hoặc đèn bàn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có thói quen cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ cắm, gây ra tình trạng quá tải, sinh nhiệt...

Tính năng mới trên Samsung khiến nhiều người ao ước (PLO)- Samsung dự kiến sẽ bổ sung thêm cơ chế tăng độ chính xác cho cảm biến vân tay trên Galaxy S25 FE thông qua One UI 8.5.

Người dùng không nên cắm các thiết bị điện tử có công suất lớn vào cùng một ổ điện nhiều cổng dạng phổ thông. Ảnh: Pexels

Nhóm đầu tiên cần chú ý là các thiết bị nhà bếp. Lò vi sóng, tủ lạnh hoặc máy xay công suất lớn có thể tạo áp lực đáng kể lên hệ thống điện. Theo đó, nhiều ổ điện dân dụng được thiết kế quanh mức khoảng 1.800 - 2.500 W, trong khi riêng lò vi sóng đã có thể tiêu thụ từ 600 W đến 1.700 W, thậm chí cao hơn ở một số mẫu công suất lớn.

Nhóm tiếp theo là các thiết bị tạo nhiệt như bàn ủi, nồi lẩu điện, lò vi sóng... Những thiết bị này có công suất thường khá cao, khoảng 2.000 W, do đó, nếu bạn cắm từ 2 thiết bị dạng này vào cùng một ổ cắm rất có thể gây ra tình trạng chập cháy.

Nhiều người thường xem máy sấy, máy uốn hoặc máy duỗi tóc là vật dụng nhỏ, nhưng chúng có thể tiêu thụ từ 1.500 W đến 2.000 W.

Đối với các thiết bị có công suất lớn, bạn nên cắm trực tiếp vào ổ điện trên tường. Ảnh: Pexels

Một sai lầm phổ biến khác là cắm ổ điện nối tiếp với nhau để tăng thêm số lượng cổng sử dụng. Tuy nhiên, SlashGear cho biết cách làm này không chỉ tăng nguy cơ quá tải mà còn bị xem là vi phạm các tiêu chuẩn an toàn điện trong một số trường hợp. Việc tạo thêm nhiều điểm kết nối cũng làm tăng nguy cơ phát sinh lỗi hoặc cháy nổ.

Máy giặt là cái tên ít được nghĩ đến nhưng cũng nằm trong danh sách cần tránh. Tùy từng mẫu máy, mức tiêu thụ điện có thể dao động từ 400 W đến 1.400 W. Dù máy không hoạt động liên tục như tủ lạnh hay máy lạnh, nhưng lượng điện tiêu thụ vẫn khá lớn, do đó người dùng nên cắm trực tiếp thiết bị vào ổ cắm trên tường thay vì cắm thông qua ổ điện nhiều cổng.

Nói như vậy không có nghĩa là tất cả thiết bị đều phải cắm vào ổ điện trên tường, những thiết bị điện tử có công suất thấp như TV, máy tính, máy chơi game, bộ sạc... vẫn có thể cắm cùng lúc vào ổ điện nhiều cổng.

Một nguyên tắc đơn giản được nhiều chuyên gia điện khuyến nghị là nếu thiết bị tạo nhiệt, sử dụng mô tơ mạnh hoặc tiêu thụ công suất lớn, người dùng nên ưu tiên cắm trực tiếp vào ổ điện trên tường thay vì dùng ổ điện nhiều cổng.

5 hiểu lầm về WiFi đang âm thầm làm chậm mạng Internet nhà bạn (PLO)- Khi mạng WiFi chậm, nhiều người thường nghĩ đến việc nâng cấp gói cước hoặc mua router đắt tiền hơn. Tuy nhiên, vấn đề đôi khi không nằm ở tốc độ Internet, mà đến từ những hiểu lầm rất phổ biến trong cách thiết lập mạng tại nhà.

Tin vui cho hàng triệu người dùng Samsung Galaxy (PLO)- Người dùng Samsung Galaxy S23, A56 và một số thiết bị khác có thể sẽ sớm nhận được bản cập nhật One UI 8.5 trong thời gian tới.