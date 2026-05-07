5 tính năng mới trên One UI 8.5, người dùng Samsung không nên bỏ qua

(PLO)- One UI 8.5 hiện đã có sẵn cho một số dòng điện thoại Samsung đời cũ, bổ sung nhiều tính năng từng xuất hiện trên Galaxy S26, trong đó có lọc cuộc gọi, chỉnh ảnh bằng AI và chia sẻ tệp với các thiết bị Apple.

Sau thời gian thử nghiệm khá dài, Samsung đã bắt đầu phát hành One UI 8.5 tại Hàn Quốc từ ngày 6-5-2026. Hiện tại, bản cập nhật này đã có sẵn cho người dùng Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra và Galaxy S25 FE, dự kiến sẽ mở rộng sang các thiết bị khác trong tháng 5.

Tính năng mới đầu tiên là Call screening (sàng lọc cuộc gọi). Khi có số lạ hoặc cuộc gọi bị nghi ngờ làm phiền, điện thoại có thể thay người dùng hỏi người gọi là ai và cần gì. Sau đó, người dùng chỉ cần xem nội dung tóm tắt hoặc bản ghi cuộc gọi để quyết định có nghe máy hay không. Tính năng này đặc biệt hữu ích trong bối cảnh cuộc gọi rác, lừa đảo qua điện thoại liên tục gây phiền nhiễu cho người dùng.

Tính năng sàng lọc cuộc gọi trên One UI 8.5.

One UI 8.5 cũng nâng cấp Photo Assist, công cụ chỉnh ảnh bằng AI trên Galaxy. Trước đây, người dùng có thể khoanh vùng để xóa, di chuyển hoặc thay đổi kích thước vật thể trong ảnh. Ở bản mới, người dùng có thể nhập yêu cầu bằng chữ để AI chỉnh ảnh sát ý hơn, thay vì chỉ thao tác bằng nét vẽ hoặc vùng chọn.

Chỉnh sửa ảnh thông minh hơn.

Tương tự, tính năng Audio Eraser cũng được cải thiện. Thay vì chỉ xử lý tiếng ồn trong video sau khi quay, One UI 8.5 có thể giảm tiếng ồn theo thời gian thực trong nhiều ứng dụng, từ trình ghi âm, video trong máy đến một số nền tảng mạng xã hội. Điều này giúp âm thanh rõ hơn khi quay video hoặc xem nội dung ở nơi ồn ào.

Một điểm đáng chú ý khác là Quick Share có thể chia sẻ tệp với iPhone, iPad và Mac thông qua AirDrop trên một số mẫu Galaxy được hỗ trợ. Trước đây, việc gửi ảnh hoặc video giữa Android và thiết bị Apple thường phải dùng ứng dụng trung gian, cáp hoặc dịch vụ đám mây.

Cuối cùng là Now Nudge, tính năng đưa ra gợi ý theo ngữ cảnh. Chẳng hạn, khi nhận thông báo về một cuộc họp, điện thoại có thể gợi ý thêm vào lịch. Nếu có tin nhắn yêu cầu gửi ảnh chụp vào một ngày cụ thể, máy có thể hỗ trợ tìm ảnh nhanh hơn.

Với người dùng Galaxy, One UI 8.5 không chỉ là bản cập nhật giao diện mà còn tập trung vào trải nghiệm sử dụng hàng ngày như nghe gọi, chỉnh sửa ảnh, quay video và chia sẻ dữ liệu. Để cập nhật, bạn chỉ cần truy cập vào Cài đặt - Cập nhật phần mềm và làm theo các bước hướng dẫn.

