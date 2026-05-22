Tin vui cho hàng triệu người dùng Samsung Galaxy

(PLO)- Người dùng Samsung Galaxy S23, A56 và một số thiết bị khác có thể sẽ sớm nhận được bản cập nhật One UI 8.5 trong thời gian tới.

Sau khi áp dụng trên các dòng máy cao cấp mới nhất như Galaxy S26 và S25, Samsung đã chính thức mở rộng bản cập nhật One UI 8.5 dựa trên nền tảng Android 16 cho các thiết bị thế hệ trước và phân khúc tầm trung trên phạm vi toàn cầu.

Bản cập nhật One UI 8.5 mang đến những tinh chỉnh thực tế về mặt trải nghiệm giao diện. Hệ thống menu được thiết kế lại theo dạng viên thuốc thanh thoát hơn, đồng thời thanh cài đặt nhanh và màn hình khóa cũng được bổ sung thêm nhiều tùy chọn cá nhân hóa.

Đáng chú ý, tính năng Quick Share đã được nâng cấp, có thể tương thích với AirDrop, giúp việc truyền dữ liệu giữa điện thoại Samsung và iPhone liền mạch hơn.

Samsung cảnh báo người dùng Galaxy nên làm điều này ngay (PLO)- Samsung khuyến cáo người dùng điện thoại Galaxy nên xóa ngay các ứng dụng được cài đặt từ những nguồn không chính thức để tránh bị lộ dữ liệu cá nhân.

Samsung phát hành One UI 8.5 cho các máy đời cũ và tầm trung.

Điểm nhấn lớn nhất của bản cập nhật này nằm ở các tính năng trí tuệ nhân tạo, dù có sự phân cấp rõ rệt giữa các dòng máy. Do giới hạn về phần cứng, dòng Galaxy S23 và các máy tầm trung dòng A sẽ không được trang bị bộ công cụ xử lý ảnh hay âm thanh AI chuyên sâu vốn có trên các flagship đời mới như tính năng xóa nhiễu âm thanh Audio Eraser hay trình biên tập ảnh Creative Studio.

Tuy nhiên, Samsung vẫn bù đắp cho người dùng Galaxy S23 bằng việc nâng cấp trợ lý ảo Bixby thông qua công nghệ AI từ Perplexity.

Sự thay đổi này giúp Bixby hiểu được ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn để thay đổi các thiết lập hệ thống dựa theo nhu cầu thực tế. Thay vì phải nhớ tên chính xác của tính năng, người dùng chỉ cần ra lệnh theo cách nói thông thường.

Ví dụ, khi bạn than phiền rằng mắt đang bị mỏi, Bixby sẽ tự động kích hoạt chế độ Bảo vệ mắt. Tương tự, nếu bạn hỏi cách tiết kiệm pin, hệ thống sẽ tự động phân tích và đưa ra danh sách các thiết lập tối ưu năng lượng phù hợp.

Dù nhận được cải tiến về trợ lý ảo, nhưng việc thiếu vắng các công cụ AI nâng cao có thể ảnh hưởng phần nào đến mức giá thu cũ đổi mới của dòng Galaxy S23 trong thời gian tới.

Hiện tại, bản cập nhật One UI 8.5 đang được phân phối theo từng giai đoạn tại các thị trường quốc tế như Đức, Bồ Đào Nha, Nam Phi hay Na Uy. Người dùng tại Việt Nam có thể chủ động kiểm tra và tải về trong những ngày tới thông qua mục Cài đặt và chọn Cập nhật phần mềm trên thiết bị.

Danh sách các mẫu điện thoại Samsung được cập nhật lần này, bao gồm:

• Galaxy S23

• Galaxy S23 Plus

• Galaxy S23 Ultra

• Galaxy A56

• Galaxy A36

Không phải Samsung hay Google, đây mới là thương hiệu được yêu thích nhất (PLO)- Theo khảo sát của SellCell, iPhone vẫn là thương hiệu giữ chân người dùng tốt hơn Samsung, Google... Hệ sinh thái Apple, cách sử dụng quen thuộc và sự ổn định trong trải nghiệm là những lý do khiến nhiều người chưa muốn chuyển sang thương hiệu khác.

5 tính năng mới trên One UI 8.5, người dùng Samsung không nên bỏ qua (PLO)- One UI 8.5 hiện đã có sẵn cho một số dòng điện thoại Samsung đời cũ, bổ sung nhiều tính năng từng xuất hiện trên Galaxy S26, trong đó có lọc cuộc gọi, chỉnh ảnh bằng AI và chia sẻ tệp với các thiết bị Apple.