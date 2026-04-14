Vì sao bạn nên ngừng sử dụng iPhone nếu nó nằm trong danh sách này

(PLO)- Nếu iPhone không còn được hỗ trợ cập nhật, người dùng nên cân nhắc chuyển sang thiết bị mới để đảm bảo an toàn.

TÓM TẮT

Nhiều mẫu iPhone cũ không còn được hỗ trợ cập nhật, tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật.

Thiết bị không được vá lỗi có thể trở thành mục tiêu tấn công.

Người dùng nên kiểm tra danh sách hỗ trợ và cân nhắc nâng cấp nếu cần.

Hiện có hơn một tỉ smartphone không còn được hỗ trợ cập nhật bảo mật. Điều này đồng nghĩa với việc khi có lỗ hổng mới xuất hiện, các thiết bị này sẽ không được vá lỗi và dễ bị tấn công hơn.

Với iPhone, người dùng có thể kiểm tra tình trạng hỗ trợ khá đơn giản do Apple phát hành bản cập nhật trực tiếp. Chỉ cần đối chiếu model máy với danh sách thiết bị đã ngừng hỗ trợ, người dùng có thể biết iPhone của mình còn nhận cập nhật hay không.

Thời gian qua, Apple liên tục tung ra các bản cập nhật iOS để vá lỗi và xử lý các cảnh báo liên quan đến phần mềm gián điệp. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc mọi iPhone đều được bảo vệ, bởi các thiết bị đã lỗi thời sẽ không còn nhận bản vá.

Nếu iPhone nằm trong danh sách ngừng hỗ trợ hoặc gần hết vòng đời, bạn nên cân nhắc chuyển sang thiết bị mới hơn để đảm bảo an toàn.

Dưới đây là danh sách chi tiết các mẫu iPhone đã bị ngừng hỗ trợ:

iPhone 3G (Trung Quốc) 8GB

iPhone 3G 8GB, 16GB

iPhone 3GS (Trung Quốc) 16GB, 32GB

iPhone 3GS (8GB)

iPhone 3GS 16GB, 32GB

iPhone 4 CDMA

iPhone 4 CDMA (8GB)

iPhone 4 16GB, 32GB

iPhone 4 GSM (8GB)

iPhone 4S

iPhone 4S (8GB)

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s (32GB)

iPhone 6s Plus (32GB)

iPhone 8 (PRODUCT) RED

iPhone 8 Plus (PRODUCT) RED

iPhone SE

Theo Jamf, các thiết bị chạy hệ điều hành cũ thường tồn tại lỗ hổng chưa được vá và dễ bị khai thác. Trong khi đó, hãng bảo mật Zimperium cho biết hơn một nửa thiết bị di động hiện vẫn đang dùng hệ điều hành cũ, và một phần trong số đó đã bị xâm nhập hoặc nhiễm mã độc.

Thực tế, nhiều người vẫn tiếp tục dùng điện thoại cũ do chưa muốn nâng cấp. Tuy nhiên, khi thiết bị không còn được hỗ trợ cập nhật, rủi ro bảo mật sẽ tăng theo thời gian.

