Bao lâu nên khởi động lại điện thoại một lần?

(PLO)- Khởi động lại điện thoại là cách đơn giản nhất để khắc phục các lỗi không rõ nguyên nhân trên thiết bị.

Không chỉ với máy tính, nguyên tắc này cũng áp dụng cho cả iPhone và điện thoại Android. Việc tắt rồi bật lại sẽ giúp làm mới hệ thống, đóng các tiến trình chạy nền và có thể khắc phục những lỗi nhỏ ảnh hưởng đến hiệu năng hoặc kết nối.

Ngay cả khi máy vẫn hoạt động bình thường, việc khởi động lại định kỳ vẫn mang lại nhiều lợi ích. Đây là cách giúp thiết bị xử lý các lỗi phần mềm tích tụ theo thời gian, đồng thời cải thiện phần nào thời lượng pin và độ ổn định khi sử dụng.

Với iPhone, Apple không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Tuy nhiên, hãng khuyến nghị người dùng nên khởi động lại máy nếu gặp lỗi ứng dụng hoặc sự cố hệ thống. Trong thực tế, việc khởi động lại mỗi tuần hoặc vài tuần một lần là hợp lý và không gây ảnh hưởng đến thiết bị.

Trên Android, Google cho biết việc khởi động lại có thể giúp xử lý các lỗi phổ biến như ứng dụng bị treo, camera hoạt động không ổn định hoặc kết nối kém. Trong khi đó, Samsung còn khuyến nghị người dùng nên duy trì thói quen khởi động lại thường xuyên để tránh tình trạng máy chậm hoặc treo.

Tùy vào cách sử dụng, người dùng có thể chọn khởi động lại vài ngày một lần hoặc mỗi tuần một lần. Một số thiết bị Android còn hỗ trợ tự động khởi động lại theo lịch, giúp bạn không cần thao tác thủ công.

Ngoài ra, tuổi đời và cấu hình thiết bị cũng ảnh hưởng đến tần suất cần khởi động lại. Máy cũ hoặc cấu hình thấp thường dễ phát sinh lỗi hơn, do đó có thể cần khởi động lại thường xuyên hơn so với các dòng máy mới.

Tóm lại, không có một con số cố định cho tất cả thiết bị, nhưng việc khởi động lại định kỳ vẫn là thói quen đơn giản giúp điện thoại hoạt động ổn định hơn trong quá trình sử dụng.

