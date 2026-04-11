MacBook Neo cháy hàng, nhưng tại đây thì khác

(PLO)- Sau khi mở bán, MacBook Neo nhanh chóng rơi vào tình trạng khan hàng tại nhiều thị trường lớn.

Trên website của Apple, thời gian giao máy hiện kéo dài từ 2 đến 3 tuần, thậm chí lâu hơn đối với một số cấu hình, cho thấy nhu cầu đang vượt xa nguồn cung ban đầu.

Diễn biến này không quá bất ngờ khi MacBook Neo được định vị là dòng laptop giá rẻ trong hệ sinh thái Apple. Việc đưa sản phẩm xuống gần phân khúc phổ thông đã giúp hãng mở rộng tệp người dùng, đặc biệt là nhóm lần đầu chuyển sang MacBook. Tuy nhiên, nguồn cung linh kiện, trong đó có chip A18 Pro, được cho là chưa theo kịp tốc độ tiêu thụ, dẫn đến tình trạng giao hàng chậm ở nhiều khu vực.

Tuy nhiên, diễn biến tại Việt Nam lại có phần khác biệt. MacBook Neo đã được mở bán chính thức từ ngày 10-4 và nguồn hàng ban đầu khá ổn định, cho phép người dùng nhận máy sớm hơn so với nhiều thị trường khác. Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn như Di Động Việt, lượng khách đến nhận máy và trải nghiệm sản phẩm khá nhộn nhịp.

Macbook Neo sẵn hàng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, nhóm học sinh, sinh viên chiếm tỉ lệ lớn, khoảng 78% tổng lượng khách trong ngày đầu, cho thấy sản phẩm đang thu hút mạnh người dùng trẻ và những người lần đầu chuyển sang MacBook.

Về lựa chọn cấu hình, phiên bản 256 GB chiếm ưu thế với khoảng 68%, trong khi màu hồng phớt được chọn nhiều nhất, chiếm khoảng 55%. Ngoài ra, nhóm người dùng nâng cấp từ laptop Windows trong cùng tầm giá cũng ghi nhận mức tăng, chiếm khoảng 35%, cho thấy sự dịch chuyển nhất định trong hành vi tiêu dùng.

Ở góc độ thị trường, MacBook Neo đang phản ánh một xu hướng rõ ràng hơn trong ngành laptop. Các hãng không chỉ cạnh tranh về hiệu năng mà còn phải điều chỉnh giá bán để mở rộng tệp khách hàng.

Sự khác biệt giữa thị trường quốc tế và Việt Nam cũng cho thấy vai trò của hệ thống phân phối. Khi nguồn cung toàn cầu còn hạn chế, việc sản phẩm có mặt sớm trong nước giúp rút ngắn thời gian tiếp cận của người dùng, đồng thời tận dụng tốt nhu cầu đang tăng.

MacBook Neo thu hút các bạn học sinh, sinh viên.

Hiện tại MacBook Neo đang được bán tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 16,49 triệu đồng. Lưu ý, khi áp dụng thêm các ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, thu cũ đổi mới... giá sản phẩm thậm chí có thể về mức 13 triệu đồng.

