Google ra cảnh báo quan trọng cho hàng tỉ người dùng Android

(PLO)- Google vừa phát hành bản vá bảo mật tháng 4-2026 và yêu cầu người dùng Android cập nhật thiết bị ngay lập tức.

Google vừa phát hành bản vá cho lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mang mã hiệu CVE-2026-0049 trên hệ điều hành Android.

Lỗi này cho phép kẻ tấn công làm tê liệt điện thoại của người dùng mà không cần họ thao tác hay cấp quyền truy cập.

Các phiên bản Android từ 14 đến 16 đều nằm trong danh sách bị ảnh hưởng và cần cập nhật ngay lập tức.

Lỗ hổng lần này mang mã hiệu CVE-2026-0049, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng tỉ người dùng Android trên toàn cầu.

Theo Google, tin tặc có thể khai thác lỗi này để thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS) cục bộ mà không cần người dùng bấm vào link, hay cấp bất kỳ quyền truy cập nào. Một khi bị xâm nhập, điện thoại sẽ mất ổn định hoặc liên tục khởi động lại.

Lỗ hổng mới ảnh hưởng đến hàng tỉ người dùng điện thoại Android. Ảnh: TIỂU MINH

Tình trạng này khiến người dùng không thể sử dụng máy bình thường. Cách duy nhất để khắc phục là khôi phục cài đặt gốc, đồng nghĩa với việc bạn có thể mất hoàn toàn dữ liệu nếu chưa sao lưu trước đó.

Google cho biết lỗ hổng này ảnh hưởng đến các phiên bản Android 14, Android 15 và Android 16. Hiện tại công ty đã chuyển bản vá đến các nhà sản xuất điện thoại để phát hành sớm nhất đến tay người dùng.

Nếu đang sử dụng điện thoại Android, bạn hãy vào Cài đặt - Hệ thống - Cập nhật phần mềm và tải về (nếu có). Lưu ý, tên và vị trí các tùy chọn sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu smartphone bạn đang sử dụng.

Người dùng Android được khuyến cáo nên cập nhật càng sớm càng tốt. Ảnh: TIỂU MINH

