Từ hôm nay, người dùng Google cần lưu ý điều này để tránh bị lừa

(PLO)- Google đang triển khai một thay đổi đáng chú ý đối với Gmail sau nhiều năm.

Theo đó, người dùng tại Mỹ đã có thể thay đổi địa chỉ email Gmail mà không cần phải tạo tài khoản mới. Địa chỉ cũ sẽ trở thành bí danh và vẫn nhận được email như bình thường, trong khi địa chỉ mới được sử dụng làm tài khoản chính.

Đây là một thay đổi lớn, bởi trước nay người dùng Gmail gần như không thể chỉnh sửa địa chỉ đã tạo. Tuy nhiên, đi kèm với tính năng mới là nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng để lừa đảo.

Các chuyên gia bảo mật cảnh báo tin tặc đang tận dụng chính thông tin về tính năng này để gửi email giả mạo. Nội dung thường thông báo người dùng đã có thể đổi địa chỉ Gmail, kèm theo một đường link dẫn đến trang kiểm tra hoặc xác minh. Những trang này được thiết kế giống giao diện Google, nhưng thực chất nhằm đánh cắp thông tin đăng nhập.

Khi người dùng nhập tài khoản và mật khẩu, dữ liệu có thể bị chiếm đoạt, từ đó kẻ tấn công kiểm soát toàn bộ tài khoản Google, bao gồm email và các dịch vụ liên quan. Đây là rủi ro đáng lưu ý, bởi tài khoản Google thường gắn với nhiều dữ liệu cá nhân và công việc.

Google cho biết, người dùng có thể chủ động thay đổi địa chỉ email trong phần Cài đặt tài khoản - Thông tin cá nhân (https://myaccount.google.com/), không thông qua bất kỳ liên kết nào được gửi qua email. Lưu ý, nếu chưa thấy tùy chọn này, có nghĩa là tính năng vẫn chưa được triển khai tại khu vực của bạn.

Người dùng có thể thay đổi địa chỉ email mới trong phần cài đặt tài khoản. Ảnh: TIỂU MINH

Để đảm bảo an toàn, người dùng không nên nhấp vào các liên kết lạ được gửi thông qua tin nhắn, email liên quan đến việc đổi địa chỉ email. Mọi thao tác chỉ nên thực hiện trực tiếp trong phần cài đặt tài khoản Google. Đồng thời, việc bật xác minh 2 bước cũng sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản.

