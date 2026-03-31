Tin buồn dành cho người dùng Google Chrome

(PLO)- Google vừa triển khai bản cập nhật bảo mật quan trọng cho trình duyệt Chrome, ảnh hưởng tới gần như toàn bộ người dùng trên toàn cầu.

(PLO)- Google vừa triển khai bản cập nhật bảo mật quan trọng cho trình duyệt Chrome, ảnh hưởng tới gần như toàn bộ người dùng trên toàn cầu.

Theo hãng, bản cập nhật lần này khắc phục ít nhất 8 lỗ hổng có mức độ nghiêm trọng cao, liên quan đến nhiều thành phần như WebAudio, WebGL, WebGPU hay hệ thống hiển thị phông chữ… Dù chưa ghi nhận việc các lỗ hổng này bị khai thác thực tế.

Vẫn như mọi lần, thông tin chi tiết sẽ tạm thời không được công bố cho đến khi phần lớn người dùng hoàn tất việc cập nhật. Điều này nhằm giảm nguy cơ lỗ hổng bị lợi dụng trước khi bản vá được triển khai rộng rãi.

Dù Chrome có cơ chế cập nhật tự động, nhưng người dùng vẫn nên chủ động kiểm tra bằng cách vào menu ba chấm, chọn Trợ giúp, sau đó nhấn Giới thiệu về Google Chrome. Nếu có bản cập nhật mới, trình duyệt sẽ tự tải về và yêu cầu khởi động lại để hoàn tất.

Từ 1-4-2026, quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý (PLO)- Một quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4-2026, cho phép người dân gửi hình ảnh, video vi phạm giao thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID.

Người dùng nên cập nhật trình duyệt Chrome càng sớm càng tốt. Ảnh: TIỂU MINH

Song song với bản vá, một lỗ hổng đáng chú ý khác liên quan đến các tiện ích mở rộng cũng vừa được công bố. Lỗ hổng có tên ShadowPrompt từng ảnh hưởng đến tiện ích Claude trên Chrome, cho phép trang web độc hại chèn các lệnh AI mà không cần người dùng thao tác. Vấn đề này đã được khắc phục, tuy nhiên những người đang sử dụng tiện ích cần kiểm tra và đảm bảo đã cập nhật lên phiên bản an toàn.

Thực tế cho thấy rủi ro từ các tiện ích mở rộng không chỉ đến từ lỗi kỹ thuật, mà còn có thể phát sinh khi một tiện ích hợp lệ bị thay đổi quyền sở hữu hoặc bị can thiệp. Khi đó, phần mềm vốn an toàn có thể trở thành công cụ thu thập dữ liệu hoặc thực hiện hành vi độc hại mà người dùng khó nhận biết.

Google cho biết các cơ chế bảo vệ như Safe Browsing đã được tích hợp sẵn để cảnh báo các trang web và tiện ích nguy hiểm. Tuy nhiên, người dùng có thể tăng mức bảo vệ bằng cách chuyển sang chế độ nâng cao trong phần cài đặt bảo mật, qua đó nhận thêm cảnh báo đối với các rủi ro mới.

Trong thực tế, phần lớn các rủi ro bảo mật trên trình duyệt thường do người dùng không cập nhật hoặc cài đặt các tiện ích lạ, không kiểm soát. Do đó, người dùng nên thường xuyên kiểm tra phiên bản Chrome, đồng thời rà soát lại các tiện ích đang sử dụng để hạn chế nguy cơ bị khai thác từ những lỗ hổng đã được cảnh báo.

Tin buồn dành cho người dùng iPhone (PLO)- Apple được cho là đang chuẩn bị đưa quảng cáo vào Apple Maps, một thay đổi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng iPhone tìm kiếm địa điểm.

Tin vui mới nhất dành cho người dùng xe điện (PLO)- Trong bối cảnh pin lithium ngày càng đắt, nhiều hãng xe điện Trung Quốc đang chuyển hướng sang pin natri-ion như một giải pháp thay thế.