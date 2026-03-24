Tin buồn dành cho người dùng iPhone

(PLO)- Apple được cho là đang chuẩn bị đưa quảng cáo vào Apple Maps, một thay đổi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng iPhone tìm kiếm địa điểm.

Theo các nguồn tin, quảng cáo trên Apple Maps có thể xuất hiện ngay trong năm 2026, với cách hoạt động khá giống mô hình trên App Store. Cụ thể, doanh nghiệp như nhà hàng, quán cà phê hay cửa hàng có thể trả tiền để vị trí của họ hiển thị nổi bật hơn khi người dùng tìm kiếm địa điểm.

Điều này đồng nghĩa với việc khi bạn tìm các từ khóa phổ biến như ăn uống hay mua sắm, kết quả hiển thị đầu tiên có thể là nội dung được tài trợ, thay vì hoàn toàn dựa trên dữ liệu tự nhiên như trước. Cách làm này tương tự Google Maps, nơi quảng cáo đã xuất hiện từ lâu trong kết quả tìm kiếm.

Động thái trên được cho là nằm trong chiến lược mở rộng nguồn thu từ dịch vụ của Apple. Mảng này hiện đóng góp doanh thu lớn cho hãng, bên cạnh phần cứng. Việc đưa quảng cáo vào Apple Maps được xem là bước tiếp theo, sau khi Apple đã triển khai quảng cáo trên App Store, Apple News hay Stocks.

Apple Maps trên iPhone nhiều khả năng sẽ sớm hiển thị quảng cáo.

Tuy nhiên thay đổi này cũng làm dấy lên nhiều lo ngại. Apple Maps từ trước đến nay được đánh giá cao nhờ giao diện gọn gàng, ít quảng cáo và tập trung vào trải nghiệm người dùng. Nếu quảng cáo xuất hiện, cách hiển thị kết quả có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt khi nội dung tài trợ được ưu tiên vị trí.

Một điểm khác cũng được nhắc đến là vấn đề quyền riêng tư. Apple thường nhấn mạnh việc bảo vệ dữ liệu người dùng, nên cách hãng triển khai quảng cáo trên Maps sẽ cần được theo dõi kỹ, nhất là khi quảng cáo có thể liên quan đến vị trí hoặc hành vi tìm kiếm.

Hiện tại, Apple chưa công bố chi tiết chính thức về thời điểm triển khai cũng như cách hiển thị cụ thể. Tuy nhiên, nếu kế hoạch này được thực hiện, Apple Maps nhiều khả năng sẽ thay đổi đáng kể so với trải nghiệm hiện tại, đặc biệt với những người dùng quen với việc tìm kiếm địa điểm mà không bị xen lẫn nội dung quảng cáo.

