5 ứng dụng Android có thể làm chậm điện thoại của bạn

(PLO)- Điện thoại chậm đi sau một thời gian sử dụng là tình trạng khá phổ biến, nhưng không phải lúc nào cũng do phần cứng xuống cấp.

Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân lại đến từ chính những ứng dụng người dùng cài đặt và sử dụng mỗi ngày.

Mỗi ứng dụng khi hoạt động đều tiêu tốn tài nguyên như RAM, CPU và dữ liệu mạng. Nếu thiết bị có cấu hình không cao, đặc biệt là RAM dưới 8 GB, việc sử dụng nhiều ứng dụng nặng cùng lúc có thể khiến máy dễ bị giật, lag. Quan trọng hơn, không ít ứng dụng vẫn tiếp tục chạy nền ngay cả khi đã thoát, khiến tài nguyên bị chiếm dụng liên tục.

Một cách đơn giản để nhận biết là kiểm tra mục pin trong phần cài đặt. Những ứng dụng tiêu tốn pin nhiều thường cũng là những ứng dụng sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng.

1. TikTok

Trong số các ứng dụng phổ biến, TikTok là cái tên thường xuyên nằm trong nhóm ngốn tài nguyên. Ứng dụng này liên tục tải trước video để đảm bảo trải nghiệm, đồng thời xử lý nội dung độ phân giải cao. Điều này khiến CPU và bộ nhớ hoạt động liên tục, đặc biệt trên các thiết bị cấu hình thấp. Ngoài ra, dữ liệu bộ nhớ đệm của TikTok cũng tăng nhanh theo thời gian sử dụng.

2. Instagram

Instagram cũng có cơ chế tương tự. Ứng dụng này tải trước hình ảnh và video trên bảng tin, đồng thời duy trì hoạt động nền để cập nhật nội dung và gửi thông báo. Nếu không kiểm soát, các thông báo đẩy liên tục có thể khiến thiết bị phải sáng màn hình nhiều lần, ảnh hưởng đến hiệu năng tổng thể.

Instagram

3. Google Photos

Khi bật tính năng sao lưu tự động, ứng dụng sẽ liên tục tải ảnh và video lên đám mây. Quá trình này diễn ra trong nền, sử dụng cả CPU lẫn dữ liệu mạng. Nếu vừa chụp ảnh vừa bật sao lưu, người dùng có thể nhận thấy máy chậm đi rõ rệt trong một số tình huống.

Google Photos

4. Spotify

Spotify cũng có thể gây ảnh hưởng, nhất là khi thiết bị gần đầy bộ nhớ. Ứng dụng này sử dụng bộ nhớ đệm để phát nhạc mượt hơn và hỗ trợ nghe offline.

Tuy nhiên, khi dung lượng lưu trữ không còn nhiều, hệ điều hành sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý dữ liệu, dẫn đến hiện tượng giật lag. Ngay cả khi đã tải nhạc về máy, ứng dụng vẫn cần RAM để xử lý, khiến việc đa nhiệm trở nên khó khăn hơn trên các thiết bị cấu hình thấp.

5. Google Maps

Ứng dụng này sử dụng GPS, dữ liệu mạng và liên tục cập nhật vị trí theo thời gian thực. Khi bật điều hướng hoặc theo dõi giao thông, thiết bị phải hoạt động liên tục, không chỉ ảnh hưởng đến pin mà còn làm giảm hiệu năng tổng thể. Việc chạy nền trong thời gian dài càng khiến tình trạng này rõ rệt hơn.

Điểm chung của các ứng dụng trên là đều cần hoạt động nền để cung cấp đầy đủ tính năng. Vì vậy, việc tắt hoàn toàn không phải lúc nào cũng khả thi. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể cải thiện tình trạng bằng cách kiểm soát quyền truy cập, hạn chế chạy nền hoặc tắt bớt các thông báo không cần thiết.

Trong một số trường hợp, bạn có thể chuyển sang phiên bản nhẹ hơn (Lite) của ứng dụng, hoặc sử dụng các giải pháp thay thế để giảm tải cho thiết bị.

