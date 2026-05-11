Vì sao dây điện thoại bàn ngày xưa luôn xoắn thành lò xo?

(PLO)- Dây điện thoại bàn được làm xoắn không phải để trang trí. Thiết kế này giúp người dùng kéo dài ống nghe khi cần, nhưng vẫn giữ sợi dây gọn gàng khi đặt máy xuống.

Với những người từng dùng điện thoại bàn, sợi dây xoắn nối giữa thân máy và ống nghe là chi tiết rất quen thuộc. Nhìn qua, nó giống một lựa chọn thiết kế cũ kỹ, nhưng thực tế đây là một giải pháp khá thông minh cho thời kỳ điện thoại vẫn phải gắn chặt với dây.

Lý do đầu tiên nằm ở sự tiện dụng. Khi người dùng nhấc ống nghe, dây xoắn có thể giãn ra để họ xoay người, đứng lên hoặc với tay lấy giấy bút trong lúc nói chuyện. Khi cuộc gọi kết thúc, sợi dây tự co lại gần thân máy, không nằm lòng thòng trên bàn hay rơi xuống sàn như dây thẳng. Đây là cách đơn giản để có thêm chiều dài sử dụng mà không cần một sợi dây quá dài gây vướng víu.

Dây điện thoại bàn luôn có dạng xoắn vì nhiều lợi ích. Ảnh: TIỂU MINH

Thiết kế dạng lò xo cũng giúp dây bền hơn trong môi trường sử dụng liên tục. Ở quầy lễ tân, văn phòng, tổng đài hoặc những nơi điện thoại được nhấc lên đặt xuống nhiều lần mỗi ngày, dây thẳng dễ bị kéo căng, gập hoặc đứt ngầm. Dây xoắn hấp thụ lực kéo tốt hơn, giảm áp lực lên đầu cắm và phần lõi bên trong.

Một lợi ích khác là an toàn và gọn gàng. Dây điện thoại quá dài có thể mắc vào đồ vật, bị kéo rơi máy hoặc tạo thành đống rối trên bàn. Dạng xoắn giúp giữ dây trong một phạm vi ngắn khi không sử dụng, nhưng vẫn đủ linh hoạt khi cần nghe máy.

Tuy nhiên, dây xoắn cũng có nhược điểm quen thuộc là dễ bị vặn lệch sau thời gian dài. Mỗi lần người dùng đổi tay nghe, xoay ống nghe hoặc đặt máy xuống sai chiều, sợi dây có thể tích thêm một vòng xoắn. Lâu ngày, dây bị cuộn chặt, rối hoặc tạo thành những đoạn gập khó chịu. Cách xử lý thường là rút dây khỏi ống nghe, thả lỏng cho dây tự xoay về trạng thái ban đầu rồi cắm lại.

Điện thoại bàn ngày nay chỉ xuất hiện tại một số ít nơi. Ảnh: Pexels

Ngày nay, điện thoại bàn đã không còn xuất hiện nhiều tại các gia đình, mặc dù vậy, nhiều trung tâm chăm sóc khách hàng, khách sạn, bệnh viện... vẫn dùng điện thoại bàn có dây xoắn vì nó rẻ, bền, dễ thay và phù hợp với những thiết bị cần kết nối cố định.

Nói cách khác, sợi dây xoắn trên điện thoại bàn không phải một chi tiết ngẫu nhiên. Nó là kết quả của một bài toán rất thực tế là làm sao để người dùng có thể di chuyển thoải mái hơn trong lúc nghe điện thoại, nhưng bàn làm việc vẫn gọn và sợi dây không nhanh hư hỏng.

