Vì sao bật 5G lại khiến điện thoại hao pin hơn?

(PLO)- Bật 5G không phải lúc nào cũng giúp điện thoại chạy nhanh hơn, trái lại đôi khi nó còn khiến thiết bị hao pin hơn so với bình thường.

TÓM TẮT

Mạng 5G bao gồm nhiều dải băng tần khác nhau với tốc độ và vùng phủ sóng không đồng đều.

Trạm phát sóng phải chia tài nguyên với mạng LTE cũ khiến kết nối 5G bị chậm đi đáng kể.

Người dùng có thể tắt mạng 5G trong phần cài đặt để điện thoại chạy nhanh hơn và đỡ hao pin.

Vì sao 5G làm điện thoại chạy chậm và hao pin?

5G được quảng bá với tốc độ vượt xa 4G, nhưng thực tế sử dụng lại không phải lúc nào cũng như kỳ vọng. Nhiều người dùng nhận thấy máy vẫn hiển thị 5G nhưng tốc độ mạng không cải thiện, thậm chí còn kém ổn định hơn.

Nguyên nhân phổ biến nhất nằm ở vùng phủ sóng. Ở nhiều khu vực, tín hiệu 5G chưa đủ mạnh hoặc chưa được triển khai đồng đều. Khi đó, điện thoại vẫn kết nối 5G nhưng thực chất là tín hiệu yếu, dẫn đến tốc độ truy cập giảm rõ rệt.

Không chỉ vậy, phần lớn mạng 5G hiện nay vẫn hoạt động theo mô hình “dựa vào 4G” (Non-Standalone). Điều này đồng nghĩa với việc thiết bị phải liên tục kết nối song song hoặc chuyển đổi giữa 4G và 5G, khiến trải nghiệm không ổn định như kỳ vọng.

Mật khẩu WiFi mạnh vẫn chưa đủ nếu bạn quên cài đặt này (PLO)- Nhiều người tin rằng chỉ cần đặt mật khẩu WiFi mạnh là đã đủ an toàn, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng suy nghĩ này sẽ khiến người dùng rơi vào “vùng an toàn giả”.

Việc bật 5G đôi khi cũng có thể khiến điện thoại hao pin hơn. Ảnh minh họa

Một yếu tố khác ít được chú ý là mật độ người dùng. Tại các khu vực đông đúc, nhiều thiết bị cùng truy cập một trạm phát có thể khiến băng thông bị chia nhỏ, làm tốc độ giảm, kể cả khi đang dùng 5G.

Về mặt kỹ thuật, 5G sử dụng tần số cao hơn so với 4G. Điều này giúp tăng tốc độ nhưng lại khiến tín hiệu khó xuyên tường và dễ tiêu hao trong môi trường thực tế. Vì vậy, ở trong nhà hoặc khu vực có nhiều vật cản, kết nối 5G có thể yếu hơn 4G.

Ngoài ra, những smartphone đời cũ hoặc không hỗ trợ đầy đủ các băng tần 5G sẽ không tận dụng được tốc độ tối đa. Việc liên tục chuyển đổi giữa 4G và 5G khi tín hiệu không ổn định còn khiến máy tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, dẫn đến nóng lên và giảm hiệu năng tổng thể.

Thực tế cho thấy 5G không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Trong môi trường sóng yếu hoặc chưa được tối ưu, việc chuyển về 4G có thể mang lại kết nối ổn định và mượt mà hơn.

Cách khắc phục tình trạng mạng 5G chậm

Khi kết nối 5G đột ngột chậm đi, người dùng có thể bật rồi tắt chế độ máy bay để buộc thiết bị thiết lập lại kết nối mạng.

Nếu đang sử dụng VPN, bạn cũng nên thử tắt đi. Một số dịch vụ VPN có thể làm giảm tốc độ truy cập do dữ liệu phải đi qua máy chủ trung gian.

Trong trường hợp mạng vẫn chậm, người dùng có thể cân nhắc đặt lại cài đặt mạng. Thao tác này sẽ đưa toàn bộ cấu hình liên quan về mặc định, giúp loại bỏ các lỗi phát sinh do thiết lập sai hoặc xung đột hệ thống trước đó.

Một yếu tố quan trọng khác là vùng phủ sóng. Nếu khu vực bạn đang ở chưa có tín hiệu 5G ổn định, hãy chuyển về 4G để có trải nghiệm tốt nhất.

Rút phích cắm 8 thiết bị này nếu bạn không muốn hóa đơn tiền điện tăng cao (PLO)- Nhiều thiết bị gia dụng vẫn tiêu thụ điện liên tục ngay cả khi người dùng đã bấm nút tắt.

Khảo sát cho thấy học sinh đang đánh mất khả năng tư duy vì AI (PLO)- Một khảo sát quy mô lớn tại Anh cho thấy việc học sinh sử dụng AI đang kéo theo những thay đổi đáng lo ngại trong cách học.