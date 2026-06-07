VNG lần đầu đặt mục tiêu có lãi sau khi lên sàn

(PLO)- Sau nhiều năm theo đuổi chiến lược tăng trưởng và liên tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ, VNG đang bước vào giai đoạn mới khi lần đầu tiên đặt mục tiêu có lãi kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên UPCoM.

Thông tin này vừa được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 diễn ra ngày 6-6. Theo kế hoạch, VNG đặt mục tiêu doanh thu từ 12.500 đến 13.500 tỉ đồng trong năm nay, tăng 15-25% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 300-450 tỉ đồng.

Đây là mục tiêu khá khác so với hình ảnh quen thuộc của VNG trong nhiều năm qua. Doanh nghiệp này từng được biết đến là một trong những công ty công nghệ đầu tư mạnh cho sản phẩm mới, mở rộng người dùng và xây dựng hệ sinh thái, chấp nhận hy sinh lợi nhuận ngắn hạn để tăng trưởng dài hạn.

Năm 2025 có thể xem là cột mốc quan trọng trong quá trình đó. VNG ghi nhận doanh thu hợp nhất 10.894 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chuyển từ mức lỗ 286 tỉ đồng của năm trước sang lãi 57 tỉ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt 1.836 tỉ đồng, tăng 118%.

Tại đại hội năm nay, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Lê Hồng Minh cũng công bố định vị mới của VNG, tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ xoay quanh bốn mảng gồm kết nối, thanh toán, giải trí và hạ tầng AI.

Chủ tịch HĐQT Lê Hồng Minh.

AI xuất hiện ở hầu hết các mảng kinh doanh của doanh nghiệp. Trong lĩnh vực game, VNG cho biết AI đang giúp rút ngắn thời gian sản xuất nội dung từ vài tuần xuống còn vài giờ.

Tại Zalopay, công nghệ này được sử dụng để tự động hóa một phần hoạt động chăm sóc khách hàng và phát hiện giao dịch bất thường. Trong khi đó, khoảng 30% người dùng Zalo đang sử dụng các tính năng AI như phiên dịch và chuyển giọng nói thành văn bản mỗi tháng.

Các nền tảng cốt lõi vẫn là nguồn tăng trưởng chính của VNG. Năm 2025, Zalo đạt 79,6 triệu người dùng hoạt động hằng tháng. Zalopay lần đầu vượt mốc doanh thu 1.000 tỉ đồng, còn doanh thu quốc tế của mảng game hiện đóng góp gần 20% tổng bookings.

Một mảng khác được VNG đặt nhiều kỳ vọng là AI Cloud. Theo doanh nghiệp, GreenNode hiện phục vụ hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp tại Đông Nam Á, Mỹ và Trung Đông. Doanh thu từ thị trường quốc tế chiếm khoảng 68% cơ cấu doanh thu của mảng này.

Nếu những năm trước câu chuyện của VNG chủ yếu xoay quanh việc mở rộng hệ sinh thái, thì các mục tiêu công bố tại đại hội năm nay cho thấy doanh nghiệp đang tập trung nhiều hơn vào hiệu quả vận hành và khả năng tạo lợi nhuận từ những nền tảng đã xây dựng trong hơn hai thập niên qua.