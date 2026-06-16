Cách ghi âm tốt nhất trên iPhone

(PLO)- Nhiều người sử dụng iPhone để ghi âm cuộc họp, phỏng vấn hoặc lưu lại ý tưởng bất chợt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ứng dụng Ghi âm (Voice Memos) trên iPhone có sẵn một tính năng giúp cải thiện chất lượng âm thanh chỉ với vài thao tác đơn giản.

Theo đó, Apple đã bổ sung tùy chọn Enhance Recording, cho phép giảm tiếng ồn nền và làm giọng nói trở nên rõ ràng hơn sau khi ghi âm. Điều này đặc biệt hữu ích trong những môi trường nhiều tạp âm như quán cà phê, ngoài đường hoặc nơi đông người.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Ghi âm, chọn đoạn âm thanh cần chỉnh sửa, sau đó nhấn vào biểu tượng tùy chọn ở góc trên bên phải và kích hoạt tính năng Enhance Recording. Quá trình xử lý diễn ra gần như ngay lập tức mà không cần cài thêm ứng dụng bên ngoài.

Điểm thú vị là tính năng này không chỉ áp dụng cho các bản ghi mới. Những đoạn ghi âm đã lưu từ trước cũng có thể được cải thiện chất lượng bằng thao tác tương tự.

Trong thực tế, chất lượng ghi âm không chỉ phụ thuộc vào phần cứng mà còn liên quan đến cách xử lý âm thanh sau khi thu. Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy bản ghi trên điện thoại nghe nhỏ, vọng hoặc lẫn nhiều tiếng ồn dù microphone của máy vẫn hoạt động bình thường.

Dĩ nhiên, Enhance Recording không thể biến một bản ghi âm chất lượng kém thành âm thanh chuyên nghiệp như được thực hiện bằng thiết bị chuyên dụng. Tuy nhiên, với các nhu cầu hằng ngày như ghi chú bằng giọng nói, ghi lại nội dung cuộc họp hay phỏng vấn nhanh, sự khác biệt là khá rõ rệt.

Nếu thường xuyên sử dụng iPhone để ghi âm, đây có lẽ là một trong những tính năng đáng thử nhất nhưng lại ít được chú ý trên iOS.

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