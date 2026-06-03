Người dùng cần kiểm tra ngay để tránh bị khóa SIM

(PLO)- Nhiều thuê bao hiện đã bị khóa một chiều do chưa hoàn tất việc xác thực thông tin theo quy định mới.

SIM bị khóa mới bắt đầu đi xác thực

Những ngày gần đây, nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương liên tục ghi nhận lượng khách đến xác thực thông tin thuê bao tăng mạnh. Không ít người chỉ nhớ ra mình chưa hoàn tất thủ tục khi điện thoại bất ngờ không thể gọi điện hoặc nhắn tin như trước.

Chị Linh, một khách hàng tại Hà Nội, cho biết đã nhận được tin nhắn nhắc nhở từ nhà mạng nhưng do bận công việc nên bỏ qua. Chỉ đến khi điện thoại không thể thực hiện cuộc gọi, chị mới vội đến điểm giao dịch để cập nhật thông tin.

Tương tự, cô Hiền, 61 tuổi, cho biết từng nghĩ thủ tục xác thực sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian. Tuy nhiên sau khi trực tiếp đến cửa hàng, quá trình cập nhật chỉ mất vài phút với sự hỗ trợ của nhân viên.

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Việc xác thực thông tin thuê bao tương đối nhanh.

Thực tế, tại nhiều điểm giao dịch hiện nay, việc xác thực có thể hoàn thành khá nhanh nếu người dùng mang theo đầy đủ giấy tờ cần thiết. Đây cũng là lý do nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ làm để hoàn tất thủ tục trước khi thuê bao bị ảnh hưởng.

Nguy cơ khóa hai chiều và thu hồi số

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15-4-2026, các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin và sinh trắc học sẽ bị xử lý theo lộ trình từ khóa chiều gọi, nhắn tin đến khóa hai chiều và cuối cùng là thu hồi số.

Theo thống kê từ cơ quan quản lý, hiện vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa xác nhận chính chủ trên hệ thống VNeID, và hơn 1 triệu số điện thoại đã được người dân xác nhận không còn sử dụng.

Các nhà mạng cho biết nhóm có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm những người chưa xác thực sinh trắc học, thuê bao đứng tên người khác, thông tin đăng ký không còn chính xác hoặc người dùng lớn tuổi gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ.

Xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID. Ảnh: TIỂU MINH

Nhà mạng kéo dài giờ phục vụ, hỗ trợ tận nhà

Trước nhu cầu xác thực tăng cao, các nhà mạng đã đồng loạt mở rộng hình thức hỗ trợ. Riêng Viettel Telecom cho biết đã triển khai gần 50.000 điểm hỗ trợ trên toàn quốc, bao gồm cửa hàng chính thức, đại lý liên kết và các điểm hỗ trợ lưu động tại xã, phường và khu dân cư.

Nhiều điểm giao dịch hiện kéo dài thời gian làm việc đến 21 giờ để hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính. Một số địa phương còn bố trí nhân viên hỗ trợ trực tiếp cho người cao tuổi hoặc người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Trước đó, đơn vị này cũng triển khai chương trình hỗ trợ xác thực thuê bao tại nhà dành cho khách hàng lớn tuổi, hoặc gặp khó khăn trong việc đi lại. Người dùng có thể đăng ký thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng để được nhân viên đến tận nơi hỗ trợ hoàn tất thủ tục.

Bên cạnh hình thức trực tiếp, người dân cũng có thể thực hiện xác thực qua VNeID hoặc các ứng dụng của nhà mạng. Các bước thực hiện bao gồm chụp ảnh căn cước công dân, xác thực khuôn mặt, ký điện tử và xác nhận bằng mã OTP.

Người dân có thể dễ dàng tự xác thực thông tin thuê bao ngay tại nhà thông qua ứng dụng của nhà mạng. Ảnh: TIỂU MINH

Cẩn trọng với chiêu trò giả mạo hỗ trợ chuẩn hóa SIM

Khi nhu cầu xác thực tăng mạnh, các nhà mạng cũng liên tục phát đi cảnh báo về các hình thức lừa đảo mới.

Theo đó, nhiều đối tượng giả danh nhân viên viễn thông gọi điện yêu cầu người dùng cung cấp mã OTP, tải ứng dụng lạ hoặc truy cập các đường link giả mạo với lý do hỗ trợ chuẩn hóa SIM.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai, không gửi ảnh căn cước công dân qua các nền tảng không chính thức và chỉ thực hiện xác thực thông qua ứng dụng, website hoặc điểm giao dịch chính thức của nhà mạng.

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