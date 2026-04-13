Xác thực thông tin thuê bao từ 15-4, người dùng cần biết để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Những thuê bao chưa xác thực hoặc thông tin không trùng khớp, nếu không cập nhật theo yêu cầu, sẽ bị khóa một chiều, sau đó khóa hai chiều và có thể bị thu hồi số.

Từ ngày 15-4-2026, quy định mới về xác thực thông tin thuê bao di động sẽ chính thức có hiệu lực. Người dùng cần kiểm tra các số điện thoại đứng tên mình trên ứng dụng VNeID và xác nhận lại nếu thông tin đầy đủ.

Ngược lại, các trường hợp đăng ký SIM mới, sử dụng giấy tờ cũ hoặc thay đổi thiết bị sẽ được yêu cầu bổ sung thông tin, trong đó có xác thực sinh trắc học (khuôn mặt) theo quy định.

Xác thực thông tin thuê bao để tránh bị thu hồi SIM. Ảnh: MINH HOÀNG

Xác thực thông tin thuê bao là gì và ai cần phải thực hiện?

Theo thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ KH&CN (hiệu lực từ ngày 15-4-2026), việc xác thực thông tin thuê bao di động là quy định bắt buộc nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu người dùng thuê bao di động, đồng thời góp phần hạn chế SIM rác, ngăn chặn các hành vi lừa đảo công nghệ cao.

Cụ thể, người dùng sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng VNeID (Ví giấy tờ - Số điện thoại) về các số điện thoại đang đăng ký theo thông tin cá nhân của mình. Với những thuê bao đã đăng ký bằng CCCD gắn chip hoặc đã xác thực qua VNeID mức 2, bạn không cần thực hiện thêm thủ tục.

Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn người dùng hiện tại chỉ cần kiểm tra và xác nhận, không phải làm lại từ đầu.

Đa số người dùng chỉ cần xác nhận, không cần thực hiện thêm thủ tục. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngược lại, có một số trường hợp bắt buộc phải cập nhật thông tin. Đơn cử như những thuê bao đăng ký bằng CMND 9 số hoặc dữ liệu chưa trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khi nhận được tin nhắn yêu cầu xác thực thông tin thuê bao từ nhà mạng, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn cho đến khi hoàn tất. Ví dụ như với nhà mạng VinaPhone, người dùng chỉ cần cài đặt ứng dụng My VNPT, đăng nhập bằng tài khoản tương ứng, sau đó bấm vào mục Thông tin thuê bao - Xác thực ngay. Ngoài ra, nếu không rành về công nghệ, bạn có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch của nhà mạng để được hỗ trợ.

Nhà mạng gửi tin nhắn yêu cầu người dùng xác thực thông tin thuê bao. Ảnh: THY NHUNG

Nhà mạng sẽ gửi thông báo yêu cầu cập nhật trong vòng 30 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ bị tạm dừng dịch vụ một chiều, sau đó là hai chiều và có thể bị thu hồi SIM nếu tiếp tục không bổ sung thông tin.

Khi nào phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt?

Việc xác thực sinh trắc học không áp dụng đại trà mà chỉ yêu cầu trong các trường hợp nhất định.

Cụ thể, với những thuê bao đăng ký bằng CMND 9 số, nhà mạng sẽ yêu cầu bổ sung thông tin sinh trắc học trong vòng 60 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ bị khóa một chiều.

Người dùng đăng ký số điện thoại bằng CMND 9 số sẽ được yêu cầu cập nhật thông tin và xác thực khuôn mặt. Ảnh: THY NHUNG

Một điểm mới đáng chú ý là từ ngày 15-6-2026, nếu người dùng thay đổi thiết bị sử dụng SIM, hệ thống sẽ tiến hành rà soát. Trong vòng tối đa 2 giờ sau khi phát hiện thay đổi, nhà mạng có thể tạm dừng dịch vụ chiều đi và gửi yêu cầu xác thực lại bằng khuôn mặt.

Người dùng sẽ có 30 ngày để hoàn tất xác thực. Nếu không thực hiện, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều và sau đó bị chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, trong trường hợp thuê bao bị phản ánh không chính chủ, người đang sử dụng SIM cũng sẽ bị yêu cầu xác thực khuôn mặt. Nếu không hợp tác, thuê bao sẽ bị xử lý theo lộ trình tương tự.

Nhìn chung, quy định mới nhằm chuẩn hóa dữ liệu thuê bao và tăng mức độ an toàn, đặc biệt trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua SIM ngày càng phức tạp. Với phần lớn người dùng đã xác thực đầy đủ trước đó, việc cần làm chỉ dừng ở mức kiểm tra và xác nhận thông tin trên ứng dụng. Những trường hợp phải bổ sung sinh trắc học chủ yếu rơi vào nhóm dữ liệu cũ, chưa đồng bộ hoặc có thay đổi trong quá trình sử dụng.

Xác thực thông tin thuê bao tại các phòng giao dịch của nhà mạng. Ảnh: VinaPhone

