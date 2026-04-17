Sẽ rất tiếc nếu bạn sử dụng Google Gemini mà không bật tính năng này

(PLO)- Google vừa chính thức ra mắt tính năng Trí thông minh cá nhân trên Gemini để đưa ra câu trả lời phù hợp hơn với từng người dùng.

Theo Google, Trí thông minh cá nhân được thiết kế để giúp Gemini xử lý tốt hơn những nhu cầu gắn với dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tìm lại thông tin trong email, ảnh chụp hay lịch sử xem nội dung. Thay vì chỉ trả lời theo kiểu chung chung, Gemini có thể tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để hỗ trợ người dùng trong những tình huống cụ thể hơn.

Ví dụ, nếu người dùng muốn tổng hợp lại lịch trình đi Đà Lạt trong dịp nghỉ lễ, Gemini có thể tham chiếu các email xác nhận đặt xe, đặt phòng trong Gmail, tìm lại ảnh chụp màn hình liên quan trong Google Photos, đồng thời gợi ý thêm địa điểm ăn uống dựa trên các video đã xem trên YouTube. Mục tiêu của Google là giúp người dùng bớt phải mở từng ứng dụng riêng lẻ để tự tìm lại thông tin.

Tuy nhiên, tính năng này không được bật theo mặc định. Để kích hoạt, bạn hãy truy cập vào https://gemini.google.com/, sau đó đăng nhập bằng tài khoản tương ứng. Tiếp theo, người dùng chỉ cần tìm đến phần Cài đặt và trợ giúp - Trí thông minh cá nhân, và bật các dịch vụ cần kết nối hoặc ngược lại.

Tin vui mới nhất cho người dùng YouTube Premium khi Google giảm giá đến 50% (PLO)- Google đang triển khai ưu đãi mới cho YouTube Premium, cho phép một số thuê bao Google One được mua gói cá nhân với mức giảm 50%, trong bối cảnh dịch vụ này vừa tăng giá tại Mỹ.

Cách bật tính năng Trí thông minh cá nhân trên Google Gemini. Ảnh: TIỂU MINH

Google cho biết Gemini sẽ chỉ truy cập dữ liệu khi người dùng đưa ra yêu cầu cụ thể. Hãng cũng nói rằng dữ liệu từ Gmail hay Google Photos không được dùng trực tiếp để huấn luyện mô hình. Thay vào đó, việc cải thiện hệ thống chủ yếu dựa trên một lượng thông tin hạn chế hơn, như câu lệnh người dùng nhập vào và phản hồi mà Gemini tạo ra, sau khi đã qua các bước chọn lọc và ẩn danh hóa.

Bên cạnh đó, Google cho biết Gemini sẽ cố gắng cho người dùng biết câu trả lời được hình thành từ đâu, để họ có thể tự kiểm tra lại. Nếu thấy phản hồi chưa đúng, người dùng có thể chỉnh ngay trong cuộc trò chuyện, chẳng hạn bổ sung lại sở thích cá nhân hoặc yêu cầu Gemini trả lời mà không dùng dữ liệu cá nhân trong đoạn chat đó.

Google cũng duy trì chế độ trò chuyện tạm thời để tách riêng những cuộc trao đổi không muốn gắn với dữ liệu cá nhân.

Bật tính năng Trí thông minh cá nhân. Ảnh: TIỂU MINH

Mặc dù vậy, Google thừa nhận hệ thống vẫn có thể mắc lỗi. Trong một số trường hợp, Gemini có thể hiểu sai ngữ cảnh hoặc cá nhân hóa quá mức, nhất là với những thông tin thay đổi theo thời gian hoặc những sở thích không phản ánh đúng bản chất. Vì vậy, công ty khuyến khích người dùng gửi phản hồi để tiếp tục hoàn thiện tính năng này.

Hiện tại, Trí thông minh cá nhân đang được triển khai cho tài khoản Google cá nhân đủ điều kiện, thuộc các gói Google AI Plus, Pro và Ultra. Google cho biết hãng dự kiến sẽ mở rộng tính năng này cho người dùng miễn phí trong vài tuần tới.

Cách xác thực thông tin thuê bao ngay tại nhà (PLO)- Hiện tại các nhà mạng đã hỗ trợ người dùng tự xác thực thông tin thuê bao ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Tin xấu dành cho người dùng Google (PLO)- Hơn 100 tiện ích mở rộng vừa bị phát hiện có chứa mã độc, có khả năng thu thập dữ liệu và chiếm quyền truy cập tài khoản Google, YouTube, Telegram và TikTok.