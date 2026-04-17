Vì sao người dùng Android dễ đổi máy hơn người dùng iPhone?

(PLO)- Một khảo sát mới của SellCell cho thấy người dùng iPhone có xu hướng gắn bó với thiết bị của Apple nhiều hơn so với người dùng Android.

Theo MacRumors, có tới 96,4% người đang dùng iPhone cho biết họ sẽ tiếp tục chọn iPhone ở lần nâng cấp tiếp theo, trong khi chỉ 3,6% tính chuyển sang thương hiệu khác.

So với các cuộc khảo sát trước đó của SellCell, mức độ trung thành của người dùng iPhone đã tăng rõ rệt. Năm 2019, tỉ lệ này ở mức 90,5%, sau đó tăng lên 91,9% vào năm 2021 và hiện đã lên 96,4%. Điều này cho thấy Apple không chỉ giữ được tệp người dùng cũ mà còn củng cố sự gắn bó của họ theo thời gian.

Người dùng Android cũng cho thấy mức độ trung thành khá cao, nhưng vẫn thấp hơn iPhone. Khảo sát của SellCell cho thấy 86,4% người dùng Android dự định tiếp tục ở lại với Android, còn 13,6% cho biết họ có thể chuyển sang nền tảng khác. Nói cách khác, người dùng Android có khả năng đổi hệ điều hành cao gần gấp 4 lần so với người dùng iPhone.

Tỉ lệ người dùng iPhone trung thành đạt 96,4%, trong khi người dùng Android có khả năng chuyển sang dùng iPhone cao gấp 4 lần. Ảnh: SellCell

Đáng chú ý, trong nhóm người dùng iPhone có ý định rời bỏ Apple, phần lớn lại hướng đến Samsung. Cụ thể, 69,7% cho biết họ sẽ chọn điện thoại Samsung, còn 20,2% nghiêng về Google Pixel. Trong khi đó, ở nhóm người dùng Android muốn đổi máy, Samsung vẫn là lựa chọn được nhắc đến nhiều nhất với 31,5%, nhưng iPhone cũng chiếm tỉ lệ khá cao, ở mức 26,8%.

Khi đi sâu vào lý do ở lại với iPhone, khảo sát cho thấy 60,8% người dùng nói họ tiếp tục chọn iPhone đơn giản vì thích Apple, còn 17,4% cho biết họ đã gắn chặt với hệ sinh thái của hãng. Ngoài ra, một bộ phận khác nhắc đến yếu tố dễ sử dụng và độ ổn định. Những con số này cho thấy sức hút của Apple không chỉ đến từ phần cứng mà còn đến từ hệ sinh thái.

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy vẫn có một số người dùng iPhone cân nhắc chuyển sang thương hiệu khác. Lý do được nhắc đến nhiều nhất là giá bán cao và cảm giác các thương hiệu khác mang lại giá trị tốt hơn. Cụ thể, 25,8% cho rằng thương hiệu khác đáng tiền hơn, 24,7% nói iPhone quá đắt, còn 22,5% nhận xét các hãng khác có công nghệ tốt hơn.

Cần lưu ý rằng khảo sát này chỉ được thực hiện với hơn 5.000 người dùng smartphone tại Mỹ. Do đó, kết quả này chỉ phản ánh xu hướng tại thị trường này chứ không phải là bức tranh chung của toàn cầu.

