Những mẫu điện thoại Android giá rẻ tốt nhất năm 2026 của Samsung

(PLO)- Khi giá các mẫu smartphone cao cấp ngày càng tăng, người tiêu dùng bắt đầu có xu hướng tìm đến các thiết bị Android tầm trung và giá rẻ.

1. Galaxy A57

Galaxy A57 phù hợp với người dùng muốn một chiếc điện thoại Android có cấu hình khá, màn hình lớn và có thể dùng lâu mà không cần nâng cấp lên dòng Galaxy S.

Về phần cứng, máy được trang bị chip Exynos 1680, RAM tối đa 12 GB, màn hình Super AMOLED+ 6,7 inch, tần số quét 120 Hz cùng viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W.

Ở mặt sau, Samsung trang bị ba camera gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 12 MP và camera macro 5 MP.

Galaxy A57 được cài sẵn Android 16 với One UI 8.5 và được Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành 6 năm. Tại Việt Nam, Galaxy A57 5G 8 GB/128 GB đang được một số hệ thống niêm yết khoảng 11,49 triệu đồng, lưu ý mức giá có thể thay đổi theo từng chương trình bán hàng.

2. Galaxy A26

Galaxy A26 dành cho người dùng muốn tiết kiệm hơn nhưng vẫn cần màn hình lớn, 5G, pin tốt và hỗ trợ phần mềm lâu dài.

Máy có màn hình Super AMOLED 6,7 inch, độ phân giải Full HD+, tần số quét 120 Hz, chip Exynos 1380, RAM 6/8 GB, bộ nhớ trong 128/256 GB. Samsung vẫn giữ khe cắm thẻ nhớ microSD, phù hợp với người dùng lưu nhiều hình ảnh, video hoặc tài liệu.

Cụm camera sau gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 8 MP và camera macro 2 MP. Pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 25 W. Tại Việt Nam, Galaxy A26 5G 8 GB/256 GB được bán với giá khoảng 8,19 triệu đồng.

3. Galaxy A37

Galaxy A37 nằm giữa Galaxy A26 và Galaxy A57, phù hợp với người dùng muốn một chiếc điện thoại 5G có cấu hình nhỉnh hơn nhưng vẫn chưa cần lên dòng cao cấp.

Máy có màn hình Super AMOLED 6,7 inch, tần số quét 120 Hz, chip Exynos 1480, RAM tối đa 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB. Với cấu hình này, Galaxy A37 có thể đáp ứng tốt các nhu cầu quen thuộc như xem phim, dùng mạng xã hội, chụp ảnh, làm việc và chơi game nhẹ.

Hệ thống camera sau gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 8 MP và camera macro 5 MP. Máy có pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45 W, đạt chuẩn IP68 và được cài sẵn Android 16 với One UI 8.5.

Tại Việt Nam, Galaxy A37 5G 8 GB/128 GB hiện chỉ còn 9,79 triệu đồng, giảm gần 1 triệu đồng so với trước đó.

4. Galaxy A17

Galaxy A17 là thiết bị dành cho người dùng phổ thông, học sinh, sinh viên, có 5G và đủ dùng cho các tác vụ hằng ngày.

Máy có màn hình 6,7 inch, độ phân giải Full HD+, tần số quét 90 Hz, chip Exynos 1330, RAM 4/6/8 GB, cùng bộ nhớ trong 128/256 GB tùy thị trường. Cụm camera sau gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 5 MP và camera macro 2 MP, trong khi camera trước có độ phân giải 13 MP.

Tại Việt Nam, Galaxy A17 5G 8 GB/128 GB đang được một số hệ thống bán lẻ niêm yết quanh mức 5,79-6,19 triệu đồng.

5. Galaxy S25 FE

Galaxy S25 FE không phải điện thoại giá rẻ đúng nghĩa, nhưng vẫn đáng được nhắc đến nếu người dùng mua trong các đợt giảm giá.

Máy có màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch, tần số quét 120 Hz, chip Exynos 2400, RAM 8 GB và bộ nhớ trong tối đa 512 GB. Cụm camera sau gồm camera chính 50 MP, camera tele 8 MP hỗ trợ zoom quang 3x và camera góc siêu rộng 12 MP. Pin 4.900 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45 W.

Tại Việt Nam, Galaxy S25 FE 5G 8 GB/128 GB đang được niêm yết với mức giá 12,99 triệu đồng.

