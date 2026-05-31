iPhone 17 Pro Max giá chỉ còn 35,7 triệu đồng

(PLO)- Sau 8 tháng ra mắt tại thị trường Việt Nam, iPhone 17 Pro Max vẫn đang là một trong những sản phẩm duy trì sức mua ổn định so với các dòng flagship khác.

Theo ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, phiên bản 256 GB luôn nằm trong nhóm iPhone bán chạy nhất, đồng thời thuộc top sản phẩm chiếm tỉ trọng cao của toàn ngành hàng smartphone, chiếm khoảng 65% lượng máy bán ra của dòng iPhone 17, iPhone Air tại hệ thống.

Không chỉ người dùng đang sử dụng các đời Pro Max cũ nâng cấp lên máy mới, một lượng khách đáng kể còn đến từ nhóm sử dụng smartphone Android cao cấp muốn chuyển sang hệ sinh thái Apple.

Một trong những lý do khiến phiên bản 256 GB được nhiều người lựa chọn nhờ mức dung lượng đủ dùng, cùng mức giá dễ tiếp cận hơn so với các phiên bản bộ nhớ cao.

Trong bối cảnh sức mua vẫn duy trì ổn định, nhiều hệ thống bán lẻ bắt đầu triển khai các chương trình kích cầu trước mùa mua sắm giữa năm. Ghi nhận ở thời điểm hiện tại, iPhone 17 Pro Max 256 GB đang được bán với giá chỉ từ 35,7 triệu đồng tại Di Động Việt, đi kèm theo đó là nhiều ưu đãi hấp dẫn khi thanh toán ShopeePay, VIB... nâng tổng mức giảm trực tiếp lên đến 1,3 triệu đồng.

Để tiết kiệm chi phí, người dùng có thể tham gia chương trình thu cũ đổi mới khi nâng cấp smartphone. Khi mua iPhone trong đợt này, máy sẽ được áp dụng chính sách bảo hành hư lỗi đổi mới trong 12 tháng.

Thực tế, sau nhiều tháng mở bán, iPhone 17 Pro Max vẫn là một trong những smartphone cao cấp duy trì sức mua ổn định trên thị trường. Điều này cho thấy nhu cầu nâng cấp lên các dòng máy cao cấp vẫn còn khá lớn, đặc biệt ở nhóm người dùng muốn chuyển đổi hệ sinh thái hoặc nâng cấp từ các thế hệ iPhone cũ hơn.

