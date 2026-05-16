Việc tự lắp ráp PC đã hết thời?

(PLO)- Doanh số bo mạch chủ của nhiều hãng lớn đang giảm mạnh, cho thấy thị trường PC lắp ráp không còn sôi động như trước.

Theo báo cáo từ Digitimes, 4 hãng bo mạch chủ lớn của Đài Loan gồm Asus, Gigabyte, ASRock và MSI đều ghi nhận doanh số giảm so với năm 2025. Trong đó, ASRock có thể giảm tới 37%, Asus khoảng 33%, còn Gigabyte và MSI giảm gần 25%. Asus từng xuất xưởng 15 triệu bo mạch chủ trong năm 2025, nhưng năm 2026 hiện mới đạt khoảng 5 triệu chiếc.

Những con số này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu thú chơi tự lắp ráp PC có đang chững lại thật sự hay không. Câu trả lời có lẽ không đơn giản. Người dùng vẫn cần máy tính mạnh để chơi game, làm đồ họa, dựng video, lập trình, xử lý AI hoặc làm việc tại nhà. Tuy nhiên, việc nâng cấp PC trong năm nay đang khó hơn vì chi phí linh kiện tăng, nhất là bộ nhớ và ổ lưu trữ.

Doanh số bo mạch chủ giảm không đồng nghĩa với việc người dùng không còn nhu cầu tự lắp ráp PC. Ảnh: Pexels

Khi RAM và SSD đắt hơn, một bộ máy tưởng chỉ cần nâng nhẹ có thể đội chi phí lên khá nhiều. Người từng tính đổi bo mạch chủ, lên CPU mới hoặc chuyển sang nền tảng đời mới sẽ phải cân nhắc lại. Với người dùng phổ thông, khoản tiền bỏ thêm cho RAM, SSD hoặc bo mạch chủ đôi khi đủ để họ trì hoãn việc nâng cấp thêm vài tháng, thậm chí dùng tiếp máy cũ nếu vẫn đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Điều này cũng lý giải vì sao doanh số bo mạch chủ giảm không đồng nghĩa với việc người dùng đã hết quan tâm PC. Thị trường có thể đang rơi vào giai đoạn chờ, khi nhiều người thích tự ráp máy vẫn theo dõi công nghệ mới nhưng chưa muốn xuống tiền. PCWorld gọi đây là một “phòng chờ đắt đỏ”, nơi người dùng còn hứng thú với phần cứng nhưng lại bị giá bán giữ lại.

Mặc dù thị trường PC lắp ráp đang chậm lại, nhưng các hãng sản xuất phần cứng vẫn tiếp tục chuẩn bị cho thế hệ máy tính tiếp theo. Đơn cử như PCIe 8.0, chuẩn kết nối mới dự kiến hoàn tất vào năm 2028, với tốc độ truyền dữ liệu thô 256 GT/s và băng thông hai chiều có thể đạt 1 TB/s trên khe x16.

Trong thời gian đầu, PCIe 8.0 sẽ chủ yếu phục vụ trung tâm dữ liệu, hệ thống AI và các máy tính hiệu năng cao, nơi cần truyền lượng dữ liệu rất lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, những chuẩn kết nối như vậy thường sẽ dần đi xuống thị trường tiêu dùng sau vài năm, tương tự cách PCIe 4.0 và PCIe 5.0 đã xuất hiện trên bo mạch chủ, SSD và card đồ họa hiện nay.

Nói cách khác, các công nghệ mới vẫn được phát triển, chỉ là chúng cần thêm thời gian để trở nên phổ biến và có mức giá dễ tiếp cận hơn.

Ngoài ra, AMD được cho là sẽ đưa FSR 4 đến các card Radeon đời cũ hơn, gồm Radeon 6000 và 7000 series. Với người dùng, đây là tín hiệu tích cực vì card đồ họa đang dùng có thể được kéo dài giá trị thêm một thời gian, thay vì buộc phải mua GPU mới để có tính năng nâng cấp hình ảnh mới.

Doanh số phần cứng PC giảm cho thấy thị trường đang chịu áp lực, nhưng chưa đủ để nói người dùng quay lưng với máy tính lắp ráp. Nhu cầu chơi game, làm đồ họa, dựng video và xử lý các tác vụ AI vẫn còn, chỉ là chi phí nâng cấp hiện cao hơn trước. Khi giá RAM, SSD và bo mạch chủ chưa ổn định, nhiều người có xu hướng giữ lại cấu hình cũ lâu hơn, thay vì đổi sang nền tảng mới ngay trong năm 2026.

