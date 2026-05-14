Thông tin quan trọng dành cho người dùng thẻ căn cước

(PLO)- Mới đây, Công an TP Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn kẻ gian giả danh cán bộ, yêu cầu người dân cập nhật số căn cước và thông tin nhà đất rồi gửi đường link giả mạo để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến thẻ căn cước

Dạo gần đây, có khá nhiều người nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, yêu cầu cập nhật thông tin nhà đất, sổ đỏ hoặc dữ liệu cá nhân theo chủ trương chuyển đổi số. Nội dung cuộc gọi nghe có vẻ giống thủ tục hành chính thông thường, nhưng thực chất là một chiêu lừa mới.

Theo Công an TP Hà Nội, các đối tượng thường giả danh cán bộ UBND hoặc công an cấp xã, sau đó yêu cầu người dân truy cập vào đường link được gửi qua tin nhắn, Zalo hoặc các kênh liên lạc khác.

Giao diện trang tra cứu vi phạm giả mạo với bố cục, màu sắc và danh mục chức năng được thiết kế tương tự cổng dịch vụ công quốc gia.

Những website này được thiết kế gần giống với Cổng dịch vụ công quốc gia, từ màu sắc, bố cục đến các mục nhập thông tin, nhằm khiến nạn nhân tin rằng đây là website chính thống.

Sau khi truy cập, nạn nhân sẽ được yêu cầu điền họ tên, số căn cước, thông tin nhà đất và một số dữ liệu cá nhân khác. Kẻ gian sau đó tiếp tục dẫn dụ người dân nhập thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP với lý do xác thực hồ sơ. Nếu người dân làm theo, kẻ gian có thể chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và rút tiền chỉ trong thời gian ngắn.

Lưu ý, cơ quan công an, UBND hoặc các đơn vị hành chính không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP hay thông tin thẻ qua điện thoại. Các thủ tục liên quan đến căn cước, đất đai hoặc dịch vụ công chỉ nên thực hiện qua cổng chính thức, hoặc làm trực tiếp tại cơ quan chức năng khi cần xác minh.

Để tránh sập bẫy, bạn không nên bấm vào các liên kết lạ được gửi qua SMS, Zalo, email hoặc mạng xã hội, kể cả khi người gửi tự xưng là cán bộ nhà nước. Khi cần làm thủ tục trực tuyến, hãy tự nhập địa chỉ website trên trình duyệt, kiểm tra kỹ tên miền hoặc liên hệ công an, UBND địa phương nếu có nghi ngờ.

Trong trường hợp đã lỡ nhập thông tin thẻ, mật khẩu hoặc mã OTP, người dùng cần liên hệ ngay ngân hàng để khóa thẻ, tạm khóa tài khoản và kiểm tra giao dịch. Đồng thời, nên trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Người dân nên bảo mật thông tin cá nhân trên thẻ căn cước. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách làm thẻ căn cước online mới nhất

Hiện tại, người dân có thể cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước thông qua ứng dụng VNeID (mục Thủ tục hành chính), cổng dịch vụ công Bộ Công an.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập bằng tài khoản tương ứng.

- Bước 2: Tại giao diện chính, người dùng chỉ bấm vào mục Thủ tục hành chính - Cấp lại thẻ căn cước (khi thẻ bị mất hoặc hư hỏng) hoặc Cấp đổi (đổi từ CCCD gắn chip sang thẻ căn cước) - Tạo mới yêu cầu (bản thân/khai hộ).

Cài đặt ứng dụng VNeID và định danh mức 2. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, đơn cử như chọn cấp thực hiện, nơi thực hiện (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại), cơ quan thực hiện… Để tiết kiệm thời gian, người dùng nên chọn hình thức nhận thẻ căn cước qua dịch vụ bưu chính rồi nhấn Tiếp tục.

- Bước 4: Cuối cùng, người dùng chỉ cần chọn phương thức thanh toán, đánh dấu vào ô “Tôi xin cam đoan…” rồi nhấn Gửi hồ sơ.

Chọn hình thức nhận thẻ căn cước tương ứng. Ảnh: MINH HOÀNG

