Cách tích hợp hộ chiếu vào VNeID mới nhất

(PLO)- Ngoài thẻ căn cước, GPLX hay thẻ BHYT, người dùng cũng có thể tích hợp hộ chiếu lên ứng dụng VNeID, đồng thời tra cứu thông tin xuất nhập cảnh chỉ với vài thao tác đơn giản.

Tính năng này đặc biệt thuận tiện với những ai thường xuyên đi công tác, du lịch, bởi các thông tin như số hộ chiếu, thời hạn sử dụng hay dữ liệu xuất nhập cảnh có thể được tra cứu trực tiếp trên điện thoại mà không cần mất thời gian tìm lại giấy tờ liên quan.

Cách tích hợp hộ chiếu vào ứng dụng VNeID mới nhất 2026. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách tích hợp hộ chiếu vào VNeID

Để sử dụng tính năng này, đầu tiên bạn cần cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Đồng thời đảm bảo tài khoản đã được định danh mức 2, trong trường hợp chưa thực hiện, người dùng có thể đến công an phường/xã ở bất cứ đâu để được hỗ trợ.

Sau khi đăng nhập ứng dụng, bạn hãy tìm đến mục Ví giấy tờ - Tích hợp thông tin - Tạo yêu cầu mới. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các loại giấy tờ có thể thêm vào ứng dụng, người dùng chọn Hộ chiếu.

Tích hợp giấy tờ mới vào VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết bao gồm số hộ chiếu, ngày hết hạn. Sau đó đánh dấu vào ô Tôi xác nhận các thông tin trên là đúng rồi nhấn Gửi yêu cầu.

Lúc này, hệ thống sẽ kiểm tra thông tin tại Cục quản lý xuất nhập cảnh, nếu mọi thứ chính xác, thông tin hộ chiếu sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID, tương tự như GPLX, thẻ BHYT…

Gửi yêu cầu tích hợp hộ chiếu vào VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách xem hộ chiếu điện tử trên điện thoại

Sau khi được tích hợp thành công, người dùng có thể xem trực tiếp hộ chiếu điện tử ngay trên VNeID.

Cách thực hiện khá đơn giản. Đầu tiên, bạn hãy mở VNeID - Ví giấy tờ - Hộ chiếu. Lúc này, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin cơ bản như họ tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, ngày cấp, ngày hết hạn cùng một số dữ liệu liên quan khác.

Xem thông tin cơ bản của hộ chiếu. Ảnh: MINH HOÀNG

Nếu muốn xem phiên bản điện tử, người dùng chỉ cần nhấn vào nút Thao tác - Xem bản điện tử. Trong trường hợp sai lệch thông tin, bạn có thể chọn Gửi yêu cầu cập nhật thông tin mới.

Cần lưu ý rằng hộ chiếu điện tử trên VNeID chủ yếu phục vụ việc quản lý và tra cứu thông tin. Trong một số trường hợp cụ thể, đặc biệt liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh hoặc quy định của từng quốc gia, người dùng vẫn cần phải xuất trình hộ chiếu bản giấy.

Hộ chiếu điện tử trên VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Cách tra cứu thông tin xuất nhập cảnh trên VNeID

Bên cạnh hộ chiếu điện tử, VNeID hiện cũng hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin xuất nhập cảnh trực tiếp ngay trên ứng dụng.

Để sử dụng tính năng này, bạn hãy truy cập vào mục Dịch vụ khác - Tra cứu xuất nhập cảnh - Tra cứu, hoặc gõ từ khóa trực tiếp trên thanh tìm kiếm.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần điền đầy đủ các thông tin chiều xuất nhập cảnh, cửa khẩu, ngày xuất nhập cảnh và đánh dấu vào ô Tôi xác nhận các thông tin ở trên là đúng.

Tra cứu thông tin xuất nhập cảnh chỉ với vài thao tác. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhìn chung, tính năng này đặc biệt hữu ích khi người dùng cần rà soát lại lịch sử đi lại, bổ sung hồ sơ công việc hoặc hoàn thiện các thủ tục hành chính liên quan. Đồng thời giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức đi lại.

Ứng dụng VNeID vừa bổ sung một tiện ích mới bạn cần biết (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể tra cứu lịch sử xuất cảnh, nhập cảnh ngay trên ứng dụng VNeID.

Thông tin quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà người dùng VNeID cần biết (PLO)- Những cuộc gọi lừa đảo tự xưng là cán bộ địa chính đang xuất hiện ngày càng nhiều, yêu cầu người dân cập nhật hoặc tích hợp sổ đỏ vào VNeID.