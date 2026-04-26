3 tỉ người dùng Gmail cần biết điều này để tránh mất tài khoản

(PLO)- Khi nhận được email cảnh báo có dấu hiệu xâm nhập, phản ứng quen thuộc của nhiều người là bấm ngay vào link để kiểm tra, tuy nhiên, điều này có thể khiến người dùng bị mất tài khoản Gmail.

Gmail hiện là một trong những dịch vụ email phổ biến nhất thế giới, nơi lưu trữ nhiều thông tin quan trọng, từ email công việc, tài khoản mạng xã hội đến dịch vụ ngân hàng.

Theo Blake Barnes, Phó chủ tịch phụ trách sản phẩm Gmail của Google, hiện tại có khoảng 3 tỉ người dùng dựa vào Gmail để liên lạc và xử lý công việc. Do đó, việc tài khoản này trở thành mục tiêu của các nhóm tin tặc cũng là điều dễ hiểu.

Các chuyên gia bảo mật cho biết, một trong những kiểu tấn công thường gặp nhất là gửi email giả mạo bộ phận hỗ trợ của Google, thông báo tài khoản có dấu hiệu bị xâm nhập, sau đó yêu cầu người dùng bấm vào liên kết để xác minh, đổi mật khẩu hoặc khôi phục tài khoản. Khi làm theo hướng dẫn, nạn nhân có thể bị dẫn đến trang đăng nhập giả và tự đưa thông tin tài khoản cho kẻ gian.

Chiêu trò này lợi dụng các kỹ thuật xã hội, đánh vào tâm lý lo lắng mất tài khoản nên ngay cả những người cẩn thận cũng có thể mắc sai lầm.

Nội dung email tạo cảm giác gấp gáp dễ khiến người dùng Gmail mất cảnh giác.

Không bấm link trong email cảnh báo

Google cho biết người dùng cần cảnh giác với các tin nhắn yêu cầu cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin cá nhân hoặc dẫn đến những trang web lạ.

Nếu nhận được email thông báo đăng nhập đáng ngờ, người dùng không nên bấm vào liên kết trong email để kiểm tra. Thay vào đó, hãy tự mở trình duyệt và truy cập vào trang quản lý tài khoản Google tại đây https://myaccount.google.com/, sau đó kiểm tra mục Bảo mật - Hoạt động bảo mật gần đây. Tại đây, bạn có thể biết được các lần đăng nhập, thiết bị lạ hoặc thay đổi bất thường trong tài khoản.

Kiểm tra hoạt động của tài khoản Google. Ảnh: TIỂU MINH

Bên cạnh đó, người dùng cũng nên chạy công cụ Kiểm tra bảo mật chính thức của Google bằng cách bấm vào tùy chọn Bảo mật và đăng nhập - Kiểm tra bảo mật. Công cụ này sẽ rà soát các thiết lập quan trọng như xác thực 2 lớp, thiết bị đang đăng nhập, quyền truy cập của ứng dụng bên thứ ba, thay đổi gần đây và tùy chọn khôi phục tài khoản.

Nếu phát hiện thiết bị lạ hoặc hoạt động bất thường, người dùng nên đổi mật khẩu ngay lập tức, đăng xuất tài khoản khỏi các thiết bị lạ và cập nhật số điện thoại, email khôi phục.

