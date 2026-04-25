Thông tin quan trọng dành cho 3,5 tỉ người dùng Google Chrome

Thống kê cho thấy, trình duyệt Google Chrome hiện có khoảng 3,5 tỉ người dùng trên toàn cầu, do đó, chỉ một lỗ hổng cũng có thể ảnh hưởng đến rất nhiều thiết bị nếu người dùng không cập nhật kịp thời.

Đại diện nhóm phát triển, ông Srinivas Sista, cho biết bản cập nhật lần này giúp khắc phục tổng cộng 19 vấn đề bảo mật. Tuy nhiên, Google hiện chỉ công khai 3 lỗ hổng do các nhà nghiên cứu bên ngoài báo cáo.

Việc Google chưa công bố đầy đủ chi tiết kỹ thuật là điều dễ hiểu, bởi nếu thông tin lỗi bị lan rộng trong lúc nhiều máy chưa kịp cập nhật, kẻ tấn công có thể lợi dụng để nhắm vào người dùng.

Cách kiểm tra thẻ căn cước của bạn có bị dùng để đăng ký số điện thoại lạ hay không (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể biết được thẻ căn cước của mình có bị sử dụng để đăng ký các số điện thoại lạ hay không, và cách khắc phục.

Cập nhật trình duyệt Chrome.

Trong 3 lỗ hổng được nêu tên, CVE 2026 6919 được đánh giá nghiêm trọng nhất. Lỗi này nằm trong Chrome DevTools và thuộc nhóm use after free, tức là trình duyệt tiếp tục xử lý một vùng bộ nhớ dù phần đó đã được giải phóng. Nếu khai thác thành công qua một trang web độc hại, kẻ tấn công có thể vượt qua một số giới hạn bảo vệ của trình duyệt.

Hai lỗi còn lại liên quan đến GPU, thành phần xử lý đồ họa trên thiết bị. CVE 2026 6920 được xếp mức cao do có thể dẫn đến việc đọc dữ liệu ngoài phạm vi cho phép, trong khi CVE 2026 6921 được xếp mức trung bình và có thể bị kích hoạt thông qua một tập tin video độc hại.

Mặc định Chrome sẽ tự động tải về bản cập nhật ở chế độ nền, tuy nhiên, bản vá sẽ không được áp dụng nếu người dùng không khởi động lại trình duyệt.

Thay vào đó, bạn nên kiểm tra và cập nhật thủ công bằng cách mở trình duyệt Chrome, bấm vào biểu tượng ba chấm ở góc phải, chọn Trợ giúp - Giới thiệu về Google Chrome. Khi bản cập nhật được tải xong, người dùng chỉ cần nhấn Relaunch để Khởi động lại.

Theo thông báo mới nhất, bản cập nhật Chrome 147.0.7727.116 hiện đã được triển khai cho người dùng Windows, macOS và Linux. Một số thiết bị Windows và macOS có thể nhận phiên bản 147.0.7727.117. Nếu đang sử dụng các thiết bị Android, người dùng cũng nên mở Google Play để kiểm tra và cập nhật Chrome nếu đã có phiên bản mới.

Người dùng Google Chrome nên cập nhật càng sớm càng tốt.

Gần 24 triệu vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam bị ngăn chặn (PLO)- Theo báo cáo mới nhất của Kaspersky, trong năm qua đã có gần 24 triệu vụ tấn công trực tuyến và hơn 109,4 triệu mối đe dọa nhắm vào thiết bị cục bộ bị ngăn chặn.

Người dùng iPhone nên làm điều này ngay nếu không muốn bị lộ tin nhắn (PLO)- Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 26.4.2 nhằm khắc phục một lỗ hổng trên iPhone, cho phép người khác truy cập nội dung tin nhắn đã xóa từ thông báo.