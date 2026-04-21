Tim Cook có phải là CEO xuất sắc nhất của Apple từ trước đến nay?

(PLO)- Apple đã xác nhận Tim Cook sẽ rời vị trí CEO từ ngày 1-9-2026 và John Ternus sẽ là người kế nhiệm.

Tim Cook không phải là người đặt nền móng cho Apple như Steve Jobs, nhưng quãng thời gian ông điều hành công ty vẫn đủ để được xem là một trong những nhiệm kỳ CEO thành công nhất lịch sử hãng này.

Nhìn lại chặng đường của Tim Cook, có thể thấy đây là giai đoạn Apple tăng trưởng rất mạnh. Khi tiếp quản công ty sau Steve Jobs vào năm 2011, Cook đứng trước sức ép cực lớn vì phải lèo lái một thương hiệu đã có sẵn vị thế biểu tượng. Thay vì cố trở thành một Steve Jobs thứ hai, ông chọn cách điều hành theo hướng thực dụng hơn, chặt chẽ hơn và ổn định hơn. Kết quả là Apple tiếp tục mở rộng quy mô, đẩy mạnh mảng dịch vụ, củng cố chuỗi cung ứng và đưa giá trị thị trường lên khoảng 4.000 tỉ USD.

CEO Tim Cook của Apple rất thích giao lưu với người hâm mộ Apple. Ảnh: Apple

Nếu đặt câu hỏi Tim Cook có phải CEO xuất sắc nhất lịch sử Apple hay không, nhiều người vẫn sẽ nghiêng về Steve Jobs. Jobs là người góp công lớn trong việc cứu Apple khỏi giai đoạn khó khăn cuối thập niên 1990, đồng thời gắn liền với những cột mốc mang tính định hình như Apple II, Macintosh và iPhone. Đó là lý do rất khó để bất kỳ ai vượt qua cái bóng của Jobs khi nói về tầm ảnh hưởng. Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa vai trò của Cook nhỏ hơn. Ông là người đã biến Apple thành một cỗ máy vận hành hiệu quả bậc nhất ngành công nghệ.

Một trong những phê bình bám theo Tim Cook suốt nhiều năm là ông mạnh về vận hành hơn là sáng tạo sản phẩm. Cách nhìn này có phần thiếu công bằng. Trong thời Cook, Apple vẫn đưa ra nhiều sản phẩm và nền tảng quan trọng như Apple Watch, AirPods, Apple Pay, iCloud+, đồng thời thúc đẩy mạnh dòng chip Apple Silicon, thứ đã giúp máy Mac thay đổi rõ rệt về hiệu năng lẫn thời lượng pin. Ngay cả Vision Pro, dù chưa tạo được sức bật về doanh số, vẫn cho thấy Apple chưa dừng tham vọng mở ra một hướng đi mới sau iPhone.

Dấu ấn của Cook cũng không chỉ nằm ở doanh thu hay sản phẩm. Dưới thời ông, Apple nhấn mạnh hơn vào quyền riêng tư, khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, tiêu chuẩn môi trường và cách kiểm soát chuỗi cung ứng. Đây là những mảng ít tạo hiệu ứng hào nhoáng như một màn ra mắt iPhone mới, nhưng lại góp phần định hình Apple thành một công ty công nghệ có bản sắc rõ ràng hơn trong mắt công chúng. Apple cho biết công ty tiếp tục theo đuổi các mục tiêu lớn về vật liệu tái chế và môi trường, cho thấy hướng đi này nhiều khả năng vẫn sẽ được duy trì sau khi Cook rời ghế CEO.

Về phần chuyển giao, Apple đã chính thức chọn John Ternus, người đang phụ trách kỹ thuật phần cứng, làm CEO mới từ ngày 1-9-2026. Ternus là gương mặt quen thuộc trong các buổi giới thiệu sản phẩm của Apple và được xem là người hiểu sâu mảng phần cứng, từ iPhone, iPad đến Mac. Việc Apple chọn một nhân sự đi lên từ nội bộ cho thấy hãng đang ưu tiên sự ổn định, thay vì tạo ra một cú rẽ bất ngờ ở giai đoạn cạnh tranh mới, đặc biệt khi áp lực từ trí tuệ nhân tạo ngày càng lớn.

Một chi tiết đáng chú ý là sau khi rời vị trí CEO, Tim Cook sẽ chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành. Điều đó đồng nghĩa Apple không cắt đứt hẳn ảnh hưởng của ông, mà đang chọn một quá trình chuyển giao mềm hơn. Trong bối cảnh hãng còn nhiều bài toán lớn ở AI, phần cứng mới và quan hệ chính sách, sự hiện diện tiếp tục của Cook có thể giúp Ternus giảm bớt áp lực trong giai đoạn đầu.

Nói ngắn gọn, nếu Steve Jobs là người tạo ra huyền thoại Apple, thì Tim Cook là người biến huyền thoại đó thành một đế chế vận hành bền bỉ và sinh lợi cực lớn. Gọi ông là CEO xuất sắc nhất lịch sử Apple có thể vẫn gây tranh cãi, nhưng xếp ông ở nhóm đầu, thậm chí chỉ đứng sau Steve Jobs, là nhận định hoàn toàn có cơ sở. Còn với John Ternus, thử thách phía trước không nhỏ, bởi ông không chỉ kế nhiệm một CEO thành công, mà còn phải chứng minh Apple vẫn có thể giữ sức hút trong giai đoạn công nghệ bước sang một vòng cạnh tranh mới.

