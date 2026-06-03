(PLO)- Sự thật phía sau hóa ra đơn giản hơn rất nhiều so với những lời đồn đoán suốt nhiều năm qua.

Logo trái táo cắn dở của Apple là một trong những biểu tượng dễ nhận ra nhất thế giới. Dù xuất hiện trên hàng tỉ chiếc iPhone, iPad và MacBook, nhưng ý nghĩa thực sự phía sau thiết kế này vẫn khiến nhiều người tò mò.

Trong nhiều năm, không ít giả thuyết đã được đưa ra để giải thích vết cắn trên trái táo. Có người cho rằng đó là cách Apple tưởng nhớ nhà toán học Alan Turing, người được xem là cha đẻ của khoa học máy tính hiện đại. Một số khác lại tin rằng đây là phép chơi chữ giữa từ "bite" (cắn) và "byte", đơn vị dữ liệu quen thuộc trong ngành công nghệ.

Tuy nhiên, theo Rob Janoff, người thiết kế logo Apple vào năm 1977, những cách lý giải trên đều không đúng. Ông cho biết khi tạo ra logo này, bản thân thậm chí còn chưa từng nghe đến câu chuyện về Alan Turing.

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Sự thật về logo của Apple dần hé lộ. Ảnh: Apple

Sự thật đơn giản hơn nhiều

Theo Janoff, ông thêm một vết cắn vào trái táo để người nhìn có thể nhận ra ngay đó là một trái táo, thay vì nhầm lẫn với những loại trái cây nhỏ hơn như trái anh đào khi logo được thu nhỏ. Nói cách khác, chi tiết này được tạo ra chủ yếu vì lý do thiết kế và khả năng nhận diện thương hiệu.

Ý tưởng ban đầu của Janoff xuất phát từ việc nghiên cứu hình dáng của những trái táo thật. Ông đã cắt nhiều trái táo theo các góc khác nhau để tìm ra hình ảnh đơn giản nhất nhưng vẫn đủ đặc trưng để người xem nhận ra ngay lập tức.

Điều thú vị là logo Apple đầu tiên không hề có màu bạc như ngày nay. Phiên bản được Steve Jobs phê duyệt vào năm 1977 là một trái táo với các sọc màu cầu vồng. Theo Janoff, màu sắc được sử dụng nhằm nhấn mạnh khả năng hiển thị màu của máy tính Apple II, một tính năng rất ấn tượng vào thời điểm đó.

Trải qua gần nửa thế kỷ, logo Apple đã nhiều lần thay đổi về màu sắc và phong cách thiết kế, nhưng hình dáng trái táo cắn dở vẫn được giữ nguyên. Đây cũng là minh chứng cho một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của thiết kế thương hiệu: những biểu tượng thành công nhất đôi khi không cần mang ý nghĩa quá phức tạp.

Trong trường hợp của Apple, chi tiết khiến hàng triệu người tò mò suốt nhiều năm hóa ra chỉ xuất phát từ một mục đích rất thực tế. Đó là giúp mọi người nhìn vào và biết ngay đây là một trái táo.

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