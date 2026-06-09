Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Cách chỉnh sửa thông tin bị nhầm lẫn trên VNeID
(PLO)- Nếu phát hiện họ tên, ngày sinh, địa chỉ cư trú hoặc thông tin cá nhân hiển thị trên VNeID chưa chính xác, người dân có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa trực tiếp ngay trên ứng dụng.
Cuộc đua mới của smartphone gập đã bắt đầu
(PLO)- Trong vài năm qua, các hãng smartphone liên tục tìm cách làm cho điện thoại gập mỏng hơn, nhẹ hơn và bền hơn. Tuy nhiên khi công nghệ bản lề và màn hình ngày càng hoàn thiện, những yếu tố này dần không còn đủ để tạo ra khác biệt.