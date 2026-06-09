Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Trong vài năm qua, các hãng smartphone liên tục tìm cách làm cho điện thoại gập mỏng hơn, nhẹ hơn và bền hơn. Tuy nhiên khi công nghệ bản lề và màn hình ngày càng hoàn thiện, những yếu tố này dần không còn đủ để tạo ra khác biệt.