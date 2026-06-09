Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh

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Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tiểu Minh

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Video tin công nghệ 8-6. Thực hiện: MINH HOÀNG
Cuộc đua mới của smartphone gập đã bắt đầu

Cuộc đua mới của smartphone gập đã bắt đầu

(PLO)- Trong vài năm qua, các hãng smartphone liên tục tìm cách làm cho điện thoại gập mỏng hơn, nhẹ hơn và bền hơn. Tuy nhiên khi công nghệ bản lề và màn hình ngày càng hoàn thiện, những yếu tố này dần không còn đủ để tạo ra khác biệt.

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Tiểu Minh

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