Cách cài đặt macOS 27 beta để trải nghiệm sớm các tính năng AI mới của Apple

(PLO)- Apple đã phát hành bản beta đầu tiên của macOS 27 dành cho các nhà phát triển. Bản cập nhật mang đến nhiều thay đổi đáng chú ý liên quan đến Apple Intelligence, giao diện hệ thống và khả năng liên kết giữa Mac với iPhone.

macOS 27 có gì mới?

Tâm điểm của macOS 27 tiếp tục là Apple Intelligence. Sau khi xuất hiện trên iPhone, iPad và Mac trong năm ngoái, bộ công cụ AI của Apple nay được mở rộng với nhiều tính năng thực tế hơn.

Một trong những bổ sung nổi bật là Live Translation, cho phép dịch trực tiếp nội dung trong Tin nhắn, FaceTime và các cuộc gọi điện thoại. Người dùng có thể trò chuyện với người nói ngôn ngữ khác mà không cần cài thêm ứng dụng bên thứ ba.

Spotlight cũng được nâng cấp mạnh. Công cụ tìm kiếm quen thuộc trên Mac giờ đây không chỉ dùng để mở ứng dụng hoặc tìm tập tin, mà còn có thể thực hiện nhiều tác vụ ngay lập tức như gửi email, tạo ghi chú, kích hoạt phím tắt hoặc truy cập nhanh các chức năng trong ứng dụng.

Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước cửa sổ khi kết nối iPhone với máy Mac. Ảnh: TIỂU MINH

Apple cũng đưa ứng dụng Phone lên Mac lần đầu tiên. Người dùng có thể thực hiện hoặc nhận cuộc gọi trực tiếp trên máy tính, xem lịch sử cuộc gọi, danh bạ và thư thoại tương tự như trên iPhone.

Bên cạnh đó, ứng dụng Shortcuts được tích hợp sâu hơn với AI. Người dùng có thể tạo các quy trình tự động hóa thông minh để tóm tắt nội dung, xử lý văn bản hoặc kết hợp với ChatGPT trong một số tác vụ nhất định.

Về giao diện, Apple tiếp tục tinh chỉnh thiết kế với hiệu ứng trong suốt mới, đồng thời cho phép tùy biến biểu tượng ứng dụng, màu sắc thư mục và nhiều thành phần hệ thống hơn trước.

Giao diện Safari trên macOS 27. Ảnh: TIỂU MINH

Đối với người dùng yêu thích giải trí, macOS 27 còn bổ sung ứng dụng Games chuyên dụng để quản lý thư viện trò chơi và kết nối với bạn bè ngay trên máy Mac.

Cách cài đặt macOS 27 beta

Trước khi nâng cấp, người dùng nên sao lưu toàn bộ dữ liệu bằng Time Machine hoặc các giải pháp lưu trữ khác. Đây là bước quan trọng bởi phiên bản beta vẫn có thể phát sinh lỗi hoặc gây xung đột với một số ứng dụng.

Năm nay, Apple đã loại bỏ hoàn toàn các mẫu Mac sử dụng chip Intel khỏi danh sách hỗ trợ, nghĩa là chỉ có ai đang sử dụng thiết bị được trang bị chip Apple silicon mới có thể nâng cấp macOS 27.

Trên máy Mac, bạn hãy mở System Settings (Cài đặt hệ thống), chọn General (Cài đặt chung) - Beta Updates - macOS Golden Gate 27.

Cách trải nghiệm macOS 27. Ảnh: TIỂU MINH

Lúc này hệ thống sẽ tự động tìm và hiển thị bản cập nhật mới nhất. Người dùng chỉ cần nhấn Update Now hoặc Install Now để bắt đầu cài đặt. Quá trình này có thể kéo dài từ vài chục phút đến hơn một giờ tùy cấu hình máy và tốc độ mạng.

Trong suốt quá trình nâng cấp, người dùng nên cắm sạc và tránh tắt máy. Mac có thể khởi động lại nhiều lần trước khi hoàn tất.

Nếu sử dụng máy Mac cho công việc hằng ngày, người dùng nên cân nhắc chờ bản Public Beta hoặc phiên bản chính thức để tránh các lỗi phát sinh. Ngược lại, với những người muốn trải nghiệm sớm các tính năng AI mới của Apple, macOS 27 beta là bản cập nhật rất đáng để thử ngay từ bây giờ.

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