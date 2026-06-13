Hyundai đưa chó robot tuần tra tại World Cup 2026

(PLO)- Bên cạnh gần 1.500 xe Hyundai đảm nhiệm việc vận chuyển, bốn chú chó robot sẽ tuần tra các địa điểm thi đấu để giám sát an ninh.

Hyundai vừa công bố kế hoạch triển khai phương tiện quy mô lớn nhất từ trước đến nay cho World Cup, trong khuôn khổ hợp tác với FIFA. Ngoài gần 1.500 xe hơi và xe buýt, điểm nhấn của kế hoạch là việc sử dụng bốn robot Spot do Boston Dynamics phát triển để hỗ trợ an ninh.

Những chú chó robot này sẽ tuần tra tại Trung tâm Phát sóng Quốc tế ở Dallas và Sân vận động New York-New Jersey. Ảnh: Hyundai.



Những chú chó robot này sẽ tuần tra tại Trung tâm Phát sóng Quốc tế ở Dallas và Sân vận động New York-New Jersey. Nhiệm vụ của chúng bao gồm tuần tra tự động, giám sát địa điểm và kiểm tra an ninh liên tục.

Đây là màn trình diễn thực tế cho tham vọng công nghệ của Hyundai với vai trò Đối tác Robot chính thức của FIFA. Hyundai đã dùng robot Spot tuần tra các nhà máy nhiều năm qua. Những sự kiện lớn đông người là môi trường lý tưởng để hãng chứng minh hiệu quả và độ an toàn của hệ thống tự động.

Dù robot gây chú ý, nhiệm vụ chính của Hyundai vẫn là cung cấp dịch vụ vận tải. Hãng xe Hàn Quốc sẽ triển khai đội xe gồm 994 xe chở khách và 506 xe buýt tại 16 thành phố thuộc Mỹ, Canada và Mexico.

Đội xe này chịu trách nhiệm vận chuyển các đội tuyển quốc gia, quan chức giải đấu, lực lượng truyền thông và nhân viên điều hành. Các dòng xe chở khách trải dài nhiều phân khúc như Palisade, Santa Fe, Tucson, Santa Cruz, Kona, Sonata, Elantra, Creta, Creta Grand và Genesis GV80. Trong đó, một số phiên bản sử dụng động cơ hybrid.

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