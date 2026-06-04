Người dùng nhiều SIM cần xác thực toàn bộ số điện thoại đang sử dụng

(PLO)- Người dùng đang sở hữu nhiều SIM điện thoại cần kiểm tra lại thông tin thuê bao trên VNeID. Việc xác thực hiện được thực hiện theo từng số điện thoại, bao gồm cả SIM phụ đang sử dụng.

Theo hướng dẫn từ các nhà mạng, người đã có tài khoản định danh điện tử mức 2 có thể xác thực trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng, truy cập mục Ví giấy tờ, chọn số điện thoại và xác nhận tình trạng sử dụng.

Với những trường hợp chỉ sử dụng một số điện thoại và đã đăng ký số này với tài khoản VNeID, thông tin thường được đồng bộ tự động nên không cần thực hiện thêm các bước xác nhận.

Cách xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng VNeID từ hôm nay (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dân có thể chủ động xác thực thông tin thuê bao di động theo quy định mới trên ứng dụng VNeID, có hiệu lực từ hôm nay 15-4-2026.

Trong khi đó, người dùng có từ hai số điện thoại trở lên cần kiểm tra toàn bộ thuê bao đang đứng tên mình. Ngoài số chính, các SIM phụ cũng phải được xác thực để bảo đảm dữ liệu trên hệ thống khớp với thông tin cá nhân của người sử dụng.

Để kiểm tra, người dân có thể mở mục "Số điện thoại" trên VNeID để xem danh sách thuê bao đã được tích hợp, sau đó xác nhận tình trạng sử dụng đối với từng số.

Các nhà mạng cho biết việc quản lý được thực hiện trên từng thuê bao riêng biệt. Nếu một số điện thoại chưa hoàn tất xác thực theo yêu cầu, thuê bao đó có thể bị hạn chế liên lạc một chiều, khóa hai chiều và cuối cùng bị thu hồi theo quy định.

Người dân có thể xác thực thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau như qua ứng dụng VNeID, ứng dụng của nhà mạng hoặc đến trực tiếp các điểm giao dịch và điểm được ủy quyền.

Để giảm áp lực cho các cửa hàng giao dịch trong giai đoạn cao điểm, nhiều nhà mạng đang khuyến khích khách hàng tự thực hiện trên ứng dụng. Tại Viettel, khách hàng xác thực thành công trên My Viettel hoặc Viettel Tammi có thể nhận ưu đãi lên đến 50.000 đồng.

Cụ thể, thuê bao trả trước được cộng 25.000 đồng vào tài khoản data và 25.000 đồng vào tài khoản gọi, nhắn tin nội mạng. Với thuê bao trả sau, mức hỗ trợ tối đa là 50.000 đồng cước phát sinh trong tháng.

Viettel cũng triển khai chương trình giới thiệu người thân, bạn bè xác thực thành công để nhận điểm thưởng Viettel++.

Đối với người lớn tuổi hoặc người gặp khó khăn khi thao tác trên điện thoại, nhà mạng này cho biết đã bố trí nhân viên hỗ trợ tại nhà thông qua tổng đài miễn phí 1800 8098. Bên cạnh đó, hệ thống điểm hỗ trợ xác thực được mở rộng đến cấp xã và kết nối với nhiều chuỗi bán lẻ để hỗ trợ người dân hoàn tất thủ tục thuận tiện hơn.

Điều gì xảy ra khi bạn không xác thực thông tin thuê bao? (PLO)- Khi nhận được yêu cầu xác thực thông tin thuê bao, người dùng nên thực hiện sớm trên ứng dụng của nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch để được hỗ trợ, tránh bị khóa SIM một chiều.

Cách xác thực thông tin thuê bao ngay tại nhà (PLO)- Hiện tại các nhà mạng đã hỗ trợ người dùng tự xác thực thông tin thuê bao ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.