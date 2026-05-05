Điều gì xảy ra khi bạn không xác thực thông tin thuê bao?

(PLO)- Khi nhận được yêu cầu xác thực thông tin thuê bao, người dùng nên thực hiện sớm trên ứng dụng của nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch để được hỗ trợ, tránh bị khóa SIM một chiều.

Từ ngày 15-4-2026, quy định mới về xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư 08 bắt đầu được áp dụng. Sau hơn hai tuần, các nhà mạng đã bắt đầu khóa một chiều những thuê bao nhận được yêu cầu chuẩn hóa nhưng chưa thực hiện. Đây là quy định nhằm bảo đảm mỗi số điện thoại di động có thông tin chính xác, khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó hạn chế SIM không chính chủ, SIM rác và các hình thức lừa đảo qua điện thoại.

Người dùng có thể kiểm tra các số điện thoại đang đứng tên mình thông qua ứng dụng VNeID - Ví giấy tờ - Số điện thoại. Nếu phát hiện số lạ, bạn có thể đánh dấu không sử dụng. Lúc này, người đang dùng số đó sẽ nhận được tin nhắn yêu cầu xác thực lại trong vòng 5 ngày. Nếu không thực hiện, thuê bao có thể bị khóa một chiều, sau đó tiến tới khóa hai chiều và thu hồi số theo quy định.

Kiểm tra các số điện thoại đang sử dụng trên ứng dụng VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngoài ra, những ai trước đó đăng ký SIM bằng CMND 9 số hoặc nhận được tin nhắn mời chuẩn hóa thông tin từ nhà mạng cũng cần thực hiện ngay.

Theo quy định, thông tin thuê bao di động phải có đủ các dữ liệu gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Các thông tin này phải khớp với dữ liệu do Bộ Công an quản lý. Trường hợp thông tin thiếu, sai hoặc không trùng khớp, người dùng sẽ được nhà mạng yêu cầu xác thực lại.

Đại diện một nhà mạng cho biết từ ngày 15-4, đơn vị đã gửi thông báo đến các thuê bao có thông tin chưa đầy đủ. Sau 15 ngày kể từ thời điểm thông báo, những thuê bao không thực hiện xác thực bắt đầu bị khóa theo quy định.

Tuy nhiên, người dùng không cần quá lo lắng nếu SIM đã bị khóa một chiều. Theo đại diện nhà mạng, thuê bao có thể được mở lại sau khi chủ thuê bao hoàn tất xác thực thông tin. Người dùng có thể thực hiện trên ứng dụng của nhà mạng hoặc đến cửa hàng giao dịch để được nhân viên hỗ trợ trực tiếp.

Xác thực thông tin thuê bao di động trên ứng dụng của nhà mạng. Ảnh: MINH HOÀNG

Ghi nhận tại một số điểm giao dịch trong những ngày qua, lượng người đến làm thủ tục xác thực tăng đáng kể. Phần lớn là người lớn tuổi, không quen thao tác trên ứng dụng hoặc chưa rõ cách kiểm tra thông báo trên điện thoại.

Người dùng khi nhận được tin nhắn hoặc thông báo yêu cầu xác thực nên kiểm tra kỹ nguồn gửi, hoặc gọi trực tiếp lên tổng đài để được hỗ trợ. Tuyệt đối không bấm vào các liên kết lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng hay thông tin cá nhân cho bất kì ai.

Việc xác thực thông tin thuê bao thường chỉ mất vài phút nhưng sẽ giúp bạn tránh được rủi ro bị khóa SIM, gián đoạn liên lạc, mất quyền nhận OTP ngân hàng hoặc không thể sử dụng các dịch vụ đang gắn với số điện thoại.

Cách kiểm tra căn cước của bạn có bị dùng để đăng ký số điện thoại lạ hay không Soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB <số căn cước> gửi 1414 (miễn phí). Chờ một lát, hệ thống sẽ trả thông tin về các số điện thoại đã đăng ký bằng số căn cước của bạn. Nếu phát hiện số lạ mà bạn không sử dụng, cần liên hệ ngay với nhà mạng để hủy số. Cách kiểm tra thông tin thuê bao được đăng ký bằng thẻ căn cước. Ảnh: MINH HOÀNG

