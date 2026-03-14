Từ ngày mai, quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực, người dân cần biết để tránh mất quyền lợi

(PLO)- Từ ngày 15-3-2026, một số quy định liên quan đến thẻ căn cước sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân.

Những điều chỉnh này được nêu trong Nghị định 58/2026/NĐ-CP, bắt đầu có hiệu lực từ giữa tháng.

Những quy định mới về thẻ căn cước có hiệu lực từ 15-3

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tích hợp sâu hơn các thông tin trên thẻ căn cước. Trước đây, theo quy định tại Điều 12 của Nghị định 70/2024/NĐ-CP, số chứng minh nhân dân 9 số và số định danh cá nhân đã hủy chỉ được mã hóa và lưu trong mã QR trên thẻ.

Tuy nhiên, từ ngày 15-3, các thông tin này sẽ không chỉ nằm trong mã QR mà còn được mã hóa trong bộ phận lưu trữ của thẻ, và thể hiện trên ứng dụng VNeID, giúp cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể khai thác thông tin thuận tiện hơn khi làm thủ tục hành chính, dịch vụ công hoặc các giao dịch khác.

Quy định mới về thẻ căn cước sẽ có hiệu lực từ ngày 15-3-2026. Ảnh: MINH HOÀNG

Nghị định mới cũng nhấn mạnh rằng khi thông tin đã có sẵn và được truy xuất qua mã QR, bộ phận lưu trữ trên thẻ hoặc trên VNeID, cơ quan, tổ chức không được yêu cầu công dân phải xác nhận lại những dữ liệu này. Điều này nhằm giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, trình tự tích hợp thông tin vào thẻ căn cước cũng có điểm sửa đổi, trong đó quy định rõ hơn về việc thực hiện thủ tục này cho nhiều đối tượng, kể cả trẻ em dưới 6 tuổi và những trường hợp cấp lại do thẻ hư hỏng hay mất.

Công dân có thể gửi hồ sơ cấp, đổi thẻ qua cổng dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID, thay vì phải đến trực tiếp cơ quan cấp giấy tờ.

Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp việc sử dụng thẻ căn cước và VNeID của người dùng linh hoạt hơn, tiết kiệm thời gian và công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Cách đổi thẻ căn cước trên ứng dụng VNeID

Để tiết kiệm thời gian và công sức, người dân có thể đăng ký trước các thủ tục online thông qua ứng dụng VNeID, hoặc cổng dịch vụ công.

- Bước 1: Đầu tiên, bạn hãy cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store. Lưu ý, không cài đặt ứng dụng thông qua liên kết lạ hoặc file APK để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Cài đặt ứng dụng VNeID và định danh mức 2. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 2: Sau khi đăng nhập hoàn tất, bạn chỉ cần tìm đến mục Thủ tục hành chính - Cấp lại thẻ căn cước (khi thẻ bị mất hoặc hư hỏng) hoặc Cấp đổi (đổi từ CCCD gắn chip sang thẻ căn cước) - Tạo mới yêu cầu (bản thân/khai hộ).

Tạo yêu cầu cấp lại thẻ căn cước. Ảnh: MINH HOÀNG

- Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy điền đầy đủ các thông tin cần thiết, đơn cử như chọn cấp thực hiện, nơi thực hiện (thường trú, tạm trú hoặc nơi ở hiện tại), cơ quan thực hiện… Để tiết kiệm thời gian, người dùng nên chọn hình thức nhận thẻ căn cước qua dịch vụ bưu chính rồi nhấn Tiếp tục.

- Bước 4: Cuối cùng, người dùng chỉ cần chọn phương thức thanh toán, đánh dấu vào ô “Tôi xin cam đoan…” rồi nhấn Gửi hồ sơ.

