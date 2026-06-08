Cách chỉnh sửa thông tin bị nhầm lẫn trên VNeID

(PLO)- Nếu phát hiện họ tên, ngày sinh, địa chỉ cư trú hoặc thông tin cá nhân hiển thị trên VNeID chưa chính xác, người dân có thể gửi yêu cầu chỉnh sửa trực tiếp ngay trên ứng dụng.

VNeID đang dần trở thành ứng dụng quen thuộc đối với nhiều người dân khi tích hợp hàng loạt giấy tờ quan trọng như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế và thông tin cư trú.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, một số người đã phát hiện thông tin cá nhân chưa hiển thị chính xác. Đơn cử như sai địa chỉ thường trú, tạm trú, thông tin hộ gia đình hoặc một số dữ liệu cá nhân chưa được cập nhật sau khi có thay đổi.

Theo đó, khi phát hiện sai sót, người dân có thể gửi yêu cầu điều chỉnh trực tiếp trên ứng dụng VNeID thay vì phải đến cơ quan chức năng.

Đầu tiên, bạn hãy cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng VNeID trên điện thoại lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play, App Store.

Tiếp theo, người dùng chỉ cần đăng nhập VNeID bằng tài khoản tương ứng. Trong trường hợp chưa làm định danh mức 2, bạn có thể đến bất kì cơ quan công an nào để được hỗ trợ.

Cần làm gì khi không thể đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID? (PLO)- Việc đăng ký tạm trú trên ứng dụng VNeID hoặc cổng dịch vụ công ngày càng phổ biến, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức đi lại.

Cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất. Ảnh: MINH HOÀNG

Tại giao diện chính, bạn hãy bấm vào mục Dịch vụ khác - Tiếp nhận góp ý, phản ánh và vướng mắc - Phản ánh khó khăn, vướng mắc - Tạo phản ánh.

Trong trang mới hiện ra, người dùng chỉ cần chọn loại phản ánh (sai dữ liệu), phản ánh, kiến nghị về việc, nội dung phản ánh (mô tả thông tin cần điều chỉnh, cung cấp số điện thoại liên hệ và gửi yêu cầu.

Gửi yêu cầu điều chỉnh thông tin chưa chính xác trên VNeID. Ảnh: MINH HOÀNG

Sau khi tiếp nhận, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra dữ liệu trên hệ thống dân cư và thực hiện cập nhật nếu thông tin phản ánh là chính xác. Kết quả xử lý sẽ được phản hồi thông qua ứng dụng.

Ngoài hình thức trực tuyến, người dân cũng có thể đến công an xã, phường nơi cư trú để được hỗ trợ trong trường hợp cần đối chiếu giấy tờ hoặc xác minh thông tin.

Cách tích hợp hộ chiếu vào VNeID mới nhất (PLO)- Ngoài thẻ căn cước, GPLX hay thẻ BHYT, người dùng cũng có thể tích hợp hộ chiếu lên ứng dụng VNeID, đồng thời tra cứu thông tin xuất nhập cảnh chỉ với vài thao tác đơn giản.

Ứng dụng VNeID vừa bổ sung một tiện ích mới bạn cần biết (PLO)- Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể tra cứu lịch sử xuất cảnh, nhập cảnh ngay trên ứng dụng VNeID.