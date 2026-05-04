Người dùng iPhone và Android nên xóa tin nhắn này ngay

(PLO)- Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) vừa lên tiếng cảnh báo người dùng về tình trạng kẻ gian gửi tin nhắn giả, thông báo vi phạm giao thông và yêu cầu nạn nhân quét mã QR để nộp phạt nhằm tránh ra tòa.

Theo Forbes, cảnh báo này được đưa ra sau khi FTC ghi nhận số lượng báo cáo về tin nhắn giả mạo vi phạm giao thông tăng mạnh trong tháng qua.

Cách lừa đảo khá đơn giản nhưng dễ khiến người nhận mất bình tĩnh. Theo đó, tin nhắn thường đính kèm hình ảnh giống thông báo chính thức, có biểu tượng của cơ quan nhà nước, số hồ sơ giả và thời gian ra tòa. Người nhận được yêu cầu chọn một trong hai cách, ra tòa theo lịch hẹn không có thật hoặc quét mã QR để nộp phạt ngay.

Đánh vào tâm lý lo ngại mất thời gian, nhiều người thường chọn cách quét mã QR để nộp phạt. Tuy nhiên, lúc này nạn nhân sẽ bị dẫn đến các trang giả mạo, yêu cầu điền thông tin cá nhân, số thẻ tín dụng hoặc các dữ liệu nhạy cảm khác. FTC cũng cảnh báo kẻ gian có thể lợi dụng cách này để cài mã độc lên điện thoại và chiếm đoạt tiền.

Nội dung trong tin nhắn thường có các cụm từ như thông báo cuối cùng, nộp phạt ngay hoặc sắp có biện pháp cưỡng chế để hối thúc người dùng hành động nhanh.

Tin nhắn thông báo phạt nguội giả mạo. Ảnh: TIỂU MINH

Tại Việt Nam, chiêu lừa tương tự cũng đã xuất hiện dưới dạng tin nhắn thông báo phạt nguội. Nội dung thường kèm liên kết để “kiểm tra biên bản” hoặc “đóng phạt ngay”, đồng thời dọa tăng mức phạt, giữ giấy tờ hoặc ảnh hưởng đến đăng kiểm nếu người nhận không xử lý trong thời gian ngắn.

Theo ghi nhận, khi bấm vào liên kết trong tin nhắn giả mạo, người dùng sẽ bị đưa đến website yêu cầu nhập biển số xe, họ tên, số căn cước, số điện thoại, thông tin ngân hàng hoặc mã OTP. Một số trang còn yêu cầu tải ứng dụng để “xác minh hồ sơ”, từ đó xin quyền truy cập tin nhắn, danh bạ, thông báo hoặc điều khiển thiết bị.

Tin nhắn phạt nguội giả mạo nhằm lừa người dùng cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Ảnh: TIỂU MINH

Người dùng có thể nhận biết tin nhắn phạt nguội giả qua một số dấu hiệu như được gửi từ số điện thoại cá nhân, liên kết có tên miền lạ, nội dung sai chính tả hoặc tạo áp lực phải đóng phạt ngay.

Khi gặp những tin nhắn dạng này, bạn không nên trả lời, không bấm vào liên kết, không quét mã QR và xóa ngay lập tức. Nếu muốn kiểm tra phạt nguội, người dân có thể truy cập website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc sử dụng ứng dụng VNeTraffic.

Trường hợp đã lỡ thanh toán hoặc cung cấp thông tin, bạn hãy liên hệ ngân hàng, khóa thẻ nếu cần, đổi mật khẩu các tài khoản liên quan và báo cáo sự việc với cơ quan công an.

