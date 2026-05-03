Người dùng Samsung cần chú ý thông tin này

(PLO)- Samsung cho biết ứng dụng Messages sẽ ngừng hoạt động từ tháng 7-2026, đồng thời khuyến nghị người dùng nên chuyển sang sử dụng Google Messages để duy trì trải nghiệm nhắn tin ổn định hơn trên Android.

Thông báo này xuất hiện vào thời điểm Apple chuẩn bị phát hành iOS 26.5. Theo một số nguồn tin, bản cập nhật này dự kiến sẽ bổ sung tính năng mã hóa đầu cuối cho tin nhắn RCS.

RCS là giao thức nhắn tin mới hơn SMS, cho phép người dùng gửi hình ảnh với chất lượng cao hơn, hiển thị trạng thái đang nhập và xác nhận đã đọc. Khi Apple hỗ trợ RCS có mã hóa đầu cuối, việc nhắn tin giữa iPhone và Android sẽ an toàn hơn trước. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải thiết bị hoặc nhà mạng nào cũng được hỗ trợ.

Samsung chọn cách đóng cửa ứng dụng Messages và điều hướng người dùng sang Google Messages.

Samsung Messages vốn cũng hỗ trợ RCS, nhưng hãng chọn cách điều hướng người dùng về Google Messages để có được trải nghiệm trên Android đồng nhất hơn.

Người dùng Galaxy hiện chưa cần quá lo lắng, vì việc nhắn tin vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trước khi thay đổi ứng dụng mặc định, người dùng nên kiểm tra lại các cuộc trò chuyện và sao lưu toàn bộ những nội dung quan trọng.

