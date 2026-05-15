Samsung bất ngờ ra mắt One UI 9 beta?

(PLO)- One UI 9 beta dựa trên Android 17 đã bắt đầu xuất hiện, mang đến nhiều thay đổi về giao diện, màn hình khóa, Galaxy AI và hiệu năng. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên cân nhắc trước khi cài vì đây chưa phải là bản chính thức.

Samsung được cho là đã bắt đầu triển khai One UI 9 beta dựa trên Android 17 cho một số thiết bị Galaxy. Theo Android Source, đợt thử nghiệm đầu tiên được ghi nhận trên các dòng Galaxy S25, Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 và Galaxy Z Flip 6, trong đó một số thị trường như Mỹ, Hàn Quốc và Đức đã có người dùng báo cáo nhận được bản cập nhật.

Khác với các bản cập nhật nhỏ trước đây, One UI 9 được chú ý vì xây dựng trực tiếp trên nền Android 17. Điều này giúp Samsung thay đổi sâu hơn ở giao diện hệ thống, thay vì chỉ tinh chỉnh vài lớp bên ngoài. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chọn màu theo mã hex hoặc chỉnh theo HSL, thay vì chỉ dùng bảng màu gợi ý từ hình nền như trước. Nói dễ hiểu, nếu muốn giao diện điện thoại đi đúng một tông màu cụ thể, người dùng có thể nhập thẳng mã màu để áp dụng.

Hệ thống màu mới cũng được đưa vào nhiều thành phần hơn, gồm màn hình chính, thanh điều hướng, bảng cài đặt nhanh, thẻ thông báo, nền widget và các nút nhấn. Các ứng dụng hỗ trợ Material You trên Android 17 cũng có thể tự nhận màu theo thiết lập của One UI 9, giúp giao diện đồng bộ hơn.

Samsung cũng làm lại hiệu ứng làm mờ trên One UI 9. Hiệu ứng này xuất hiện khi kéo bảng thông báo, mở màn hình đa nhiệm hoặc xem widget trên màn hình khóa.

Ở bản beta, người dùng có 3 mức lựa chọn gồm nhẹ, tiêu chuẩn và đậm. Mức tiêu chuẩn được đánh giá ổn hơn để dùng hằng ngày, trong khi mức đậm có thể đẹp hơn nhưng làm GPU hoạt động nhiều hơn, nhất là khi thao tác với thông báo. Một số người thử nghiệm cũng ghi nhận lỗi nhấp nháy trên Always On Display khi dùng hình nền động, hoặc lỗi hiển thị khi dùng Samsung DeX với màn hình tần số quét cao.

Về Galaxy AI, điểm đáng chú ý là Live Translate 2.0. Tính năng dịch cuộc gọi và hội thoại theo thời gian thực được bổ sung thêm 16 ngôn ngữ, đồng thời có thể xử lý trực tiếp trên thiết bị với một số ngôn ngữ. Nếu hoạt động đúng như mô tả, người dùng có thể dịch khi bật chế độ máy bay, không cần gửi dữ liệu lên đám mây.

AI tạo hình nền cũng được bổ sung tính năng giữ phong cách. Trước đây, khi tạo lại hình nền từ cùng một mô tả, kết quả có thể khác xa hình ban đầu. Với One UI 9, Samsung thử thêm cơ chế giữ phong cách về màu, bố cục và chất liệu, giúp người dùng chỉnh tiếp ý tưởng mà không phải làm lại từ đầu.

One UI 9 cũng bổ sung thêm vài widget mới, đồng thời cho phép xếp nhiều widget trong cùng một vị trí và vuốt ngang để chuyển. Do đó, người dùng có thể xem lịch, thời tiết, nhạc, ghi chú hoặc thông tin khác ngay từ màn hình khóa mà không cần mở máy. Always On Display cũng có thêm nhiều kiểu chữ và có thể tự lấy màu theo bảng màu giao diện đã chọn.

Về hiệu năng, các báo cáo ban đầu cho thấy One UI 9 có hoạt ảnh phản hồi nhanh hơn, quản lý RAM gọn hơn so với One UI 8. Tuy nhiên, thời lượng pin trong 48 giờ đầu có thể giảm khoảng 6 đến 8% vì hệ thống còn tải mô hình AI, lập chỉ mục dữ liệu và chạy các công cụ ghi lỗi của bản beta. Đây là tình trạng khá thường gặp ở các bản thử nghiệm và có thể cải thiện ở các bản beta sau.

Mặc dù vậy, người dùng không nên cài One UI 9 beta chỉ vì tò mò nếu đây là điện thoại chính dùng cho công việc. Một số lỗi đã được ghi nhận gồm WiFi 6 GHz chập chờn, Bixby Routines không kích hoạt đúng trong một số tình huống, lỗi làm mờ khi dùng DeX và một vài lỗi giao diện trong Samsung Keyboard hoặc Good Lock.

Người dùng muốn thử có thể kiểm tra trong ứng dụng Samsung Members, nếu khu vực và thiết bị được hỗ trợ. Trước khi cài, nên sao lưu dữ liệu bằng Smart Switch, kiểm tra các ứng dụng ngân hàng, công việc và xác thực hai lớp có tương thích hay không.

Đăng ký tham gia thử nghiệm One UI 9 beta trong Samsung Members.

