Samsung lại bị chê chạy theo Apple

(PLO)- PhoneArena cho rằng Samsung đang có xu hướng chờ Apple tạo ra thay đổi rồi mới phản ứng, từ kính XR, điện thoại siêu mỏng cho đến thiết kế camera sau trên Galaxy.

Samsung là một trong những hãng điện thoại Android có sức ảnh hưởng lớn thị trường di động. Tuy nhiên, PhoneArena cho rằng nhiều động thái gần đây của Samsung cho thấy công ty dường như đang nhìn quá nhiều vào Apple, thay vì tự tin đi theo hướng riêng.

Đầu tiên là Galaxy XR, mẫu kính thực tế mở rộng khiến nhiều người liên tưởng đến Apple Vision Pro. Việc Samsung quay lại thị trường XR được đánh giá là cần thiết, nhưng thiết kế của sản phẩm bị cho là quá giống thiết bị của Apple.

Đừng mua điện thoại gập nếu bạn chưa biết 5 điều này (PLO)- Điện thoại gập ngày càng hấp dẫn nhờ màn hình lớn và thiết kế khác biệt, nhưng mức giá cao, chi phí sửa chữa đắt và trải nghiệm ứng dụng chưa đồng đều là những lý do bạn cần cân nhắc trước khi xuống tiền.



Kính Galaxy XR của Samsung.

Trường hợp thứ hai là Galaxy S25 Edge. Sau khi xuất hiện thông tin về iPhone Air, Samsung cũng được cho là phát triển một mẫu điện thoại mỏng theo hướng tương tự. Tuy nhiên, sản phẩm này không đạt doanh số như kỳ vọng và nhanh chóng bị Samsung dừng lại.

Cái tên thứ ba là Galaxy Z Wide Fold, mẫu điện thoại gập được xem là đối thủ trực tiếp của iPhone Ultra dạng gập đang được đồn đoán.

Không chỉ vậy, PhoneArena còn nhắc đến việc Samsung từng làm theo một số quyết định gây tranh cãi của Apple, chẳng hạn bỏ củ sạc khỏi hộp điện thoại sau khi từng chế giễu đối thủ. Điều này khiến hình ảnh của Samsung trong mắt một bộ phận người dùng trở nên thiếu nhất quán.

Samsung cũng làm điện thoại siêu mỏng tương tự iPhone Air. Ảnh: TIỂU MINH

Diễn biến mới nhất được nhắc đến là khả năng Samsung đang cân nhắc thay đổi lớn ở cụm camera sau trên các mẫu Galaxy. Đây là chi tiết dễ gây chú ý, bởi Apple đã làm mới mặt lưng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, qua đó tạo hiệu ứng tốt với người dùng. Việc Samsung tính chuyện thay đổi camera sau ngay sau thành công của Apple khiến hãng khó tránh khỏi nghi vấn tiếp tục chạy theo đối thủ.

Mặc dù vậy, gã khổng lồ công nghệ cũng có nhiều dấn ấn đặc biệt, đơn cử như S Pen, dòng Edge, góp phần phổ biến điện thoại gập và đưa ra các tính năng mới như màn hình riêng tư trên Galaxy S26 Ultra. Vấn đề nằm ở chỗ Samsung có thể làm tốt hơn, nhưng đôi khi lại hành động như thể chỉ thật sự mạnh dạn khi Apple đã đi trước.

Nếu Samsung thật sự làm mới thiết kế camera sau trên Galaxy, đây không hẳn là điều xấu. Người dùng cũng cần một diện mạo mới sau nhiều thế hệ điện thoại có thiết kế khá quen thuộc. Tuy nhiên, để tránh bị xem là chạy theo Apple, Samsung cần cho thấy sự thay đổi đó xuất phát từ nhu cầu sản phẩm và trải nghiệm người dùng, thay vì chỉ là phản ứng trước những gì iPhone vừa làm.

Tin buồn dành cho người dùng Samsung (PLO)- Một công ty tại Mỹ vừa đâm đơn kiện Samsung vì cho rằng các mẫu Galaxy Z Fold, Z Flip và Galaxy Z TriFold vi phạm nhiều bằng sáng chế liên quan đến điện thoại gập.

Sản phẩm mà Tim Cook tự hào nhất tại Apple có thể khiến bạn bất ngờ (PLO)- Apple Watch không phải sản phẩm đình đám nhất của Apple nếu so với iPhone, nhưng với Tim Cook, đây lại là thiết bị mang nhiều ý nghĩa nhất.