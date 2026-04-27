Đừng mua điện thoại gập nếu bạn chưa biết 5 điều này

(PLO)- Điện thoại gập ngày càng hấp dẫn nhờ màn hình lớn và thiết kế khác biệt, nhưng mức giá cao, chi phí sửa chữa đắt và trải nghiệm ứng dụng chưa đồng đều là những lý do bạn cần cân nhắc trước khi xuống tiền.

Điện thoại gập Android đã có mặt trên thị trường nhiều năm, kể từ khi Samsung ra mắt rộng rãi dòng Galaxy Fold vào năm 2019. Mặc dù vậy, nhóm sản phẩm này vẫn chưa phổ biến như smartphone dạng thanh thông thường, một phần vì giá bán còn cao. Đơn cử như Honor Magic V5 có giá khởi điểm khoảng 42 triệu đồng, trong khi Galaxy Z Fold 7 của Samsung có giá 40 triệu đồng...

Không mua thêm gói bảo vệ

Điện thoại gập thường mắc hơn điện thoại thông thường, trong khi chi phí sửa chữa cũng cao hơn do màn hình gập và bản lề có cấu tạo phức tạp. Bảo hành tiêu chuẩn của nhà sản xuất chủ yếu áp dụng cho lỗi kỹ thuật hoặc lỗi sản xuất, chứ không phải lúc nào cũng bao gồm các trường hợp rơi vỡ, nứt màn hình hoặc hư hỏng do va đập.

Nếu làm nứt màn hình trong của Galaxy Z Fold 7, người dùng có thể phải trả hơn 14 triệu đồng để sửa màn hình, hoặc hơn 20 triệu đồng nếu thay cả cụm màn hình. Với gói bảo vệ mở rộng như Samsung Care+, chi phí sửa màn hình có thể giảm xuống còn 800.000 đồng, dù người dùng vẫn phải trả phí thuê bao hoặc mua gói bảo vệ riêng. Do đó, trước khi mua điện thoại gập, người dùng nên tính luôn chi phí bảo vệ thiết bị, thay vì chỉ nhìn vào giá bán ban đầu.

Chi phí sửa chữa điện thoại gập thường khá đắt đỏ. Ảnh: TIỂU MINH

Không đọc kỹ khuyến cáo của nhà sản xuất

Điện thoại gập không giống điện thoại dạng thanh. Màn hình linh hoạt, bản lề và lớp bảo vệ bên trong khiến thiết bị cần được sử dụng cẩn thận hơn. Nếu bỏ qua các hướng dẫn của nhà sản xuất, người dùng có thể vô tình làm giảm tuổi thọ của máy.

Chẳng hạn, Honor khuyến cáo không nên để điện thoại gập trong môi trường quá lạnh, vì nhiệt độ thấp có thể ảnh hưởng đến các lớp vật liệu mỏng và keo quang học trong màn hình, làm giảm độ linh hoạt hoặc gây nứt. Hãng này cũng khuyên người dùng không nên để máy ở trạng thái gập trong thời gian quá dài, vì màn hình và bản lề có thể chịu áp lực kéo dài.

Với điện thoại gập Samsung, người dùng cũng không nên tự bóc lớp bảo vệ màn hình trong hoặc dán thêm miếng bảo vệ không được hãng khuyến nghị.

Không mua ốp bảo vệ

Nhiều người mua điện thoại gập nhưng lại dùng máy trần vì muốn giữ cảm giác cầm nắm và thiết kế nguyên bản. Cách này có thể đẹp trong vài ngày đầu, nhưng rủi ro rất lớn nếu máy bị rơi, va vào cạnh bàn hoặc trầy xước trong quá trình sử dụng.

Ốp bảo vệ không thể giúp điện thoại miễn nhiễm với mọi hư hỏng, nhưng có thể giảm lực va đập, tăng độ bám khi cầm và hạn chế trầy xước. Với điện thoại gập, phần bản lề và màn hình trong là những khu vực cần được chăm kỹ hơn, bởi chi phí sửa chữa thường không hề rẻ.

Theo BGR, chi phí thay cụm màn hình của Galaxy Z TriFold có thể lên đến 37 triệu đồng, nên việc bỏ thêm tiền mua ốp bảo vệ ngay từ đầu là điều người dùng nên cân nhắc.

Mua mẫu quá đắt so với nhu cầu

Điện thoại gập Android hiện có hai kiểu phổ biến: dạng quyển sách như Galaxy Z Fold, Oppo Find N hay Honor Magic V, và dạng vỏ sò như Galaxy Z Flip hoặc Motorola Razr.

Dòng gập kiểu quyển sách thường có màn hình trong lớn, phù hợp với đa nhiệm, đọc tài liệu, xem nội dung và làm việc nhiều hơn trên điện thoại. Ngược lại, dòng vỏ sò thường nhỏ gọn hơn và có giá thấp hơn.

Nếu người dùng chủ yếu nhắn tin, lướt mạng xã hội, xem video ngắn và chụp ảnh, việc mua điện thoại gập kiểu quyển sách có thể không thật sự cần thiết. Khi đó, người dùng dễ rơi vào tình trạng mua một thiết bị rất đắt nhưng lại sử dụng gần giống điện thoại thông thường.

Không kiểm tra trải nghiệm ứng dụng

Phần cứng của điện thoại gập đã được cải thiện nhiều, nhưng trải nghiệm phần mềm vẫn còn chưa đồng nhất. Không phải ứng dụng nào cũng được tối ưu tốt cho màn hình gập, đặc biệt là khi mở rộng sang màn hình lớn bên trong.

Một số ứng dụng chỉ phóng to giao diện cho đầy màn hình, thay vì tận dụng không gian hiển thị để chia bố cục, hiện thêm nội dung hoặc hỗ trợ thao tác đa nhiệm tốt hơn. Điều này khiến lợi thế của điện thoại gập bị giảm đáng kể, nhất là với người kỳ vọng dùng máy để làm việc, đọc email, xem tài liệu hoặc chạy nhiều ứng dụng cùng lúc.

Trước khi mua, người dùng nên thử các ứng dụng sử dụng hằng ngày, từ ngân hàng, nhắn tin, mạng xã hội đến công việc.

