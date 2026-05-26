Tính năng mới trên Samsung khiến nhiều người ao ước

(PLO)- Samsung dự kiến sẽ bổ sung thêm cơ chế tăng độ chính xác cho cảm biến vân tay trên Galaxy S25 FE thông qua One UI 8.5.

Theo Android Authority, hãng đang thử nghiệm một tính năng mới giúp cảm biến nhận diện ổn định hơn trong các tình huống ngón tay bị ướt, có mồ hôi hoặc đặt chưa đúng vị trí.

Thay vì thay đổi phần cứng, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc được cho là đang tập trung tối ưu bằng phần mềm để cải thiện trải nghiệm mở khóa trên dòng Galaxy FE.

Tin vui cho hàng triệu người dùng Samsung Galaxy (PLO)- Người dùng Samsung Galaxy S23, A56 và một số thiết bị khác có thể sẽ sớm nhận được bản cập nhật One UI 8.5 trong thời gian tới.

Bản cập nhật One UI 8.5 dự kiến sẽ cải thiện vân tay trên Samsung Galaxy S25 FE. Ảnh: Gadgetbyte

Galaxy FE nhiều năm nay vẫn sử dụng cảm biến vân tay quang học thay vì cảm biến siêu âm như trên các mẫu Galaxy S cao cấp. Giải pháp này giúp giảm giá thành, nhưng đôi lúc khả năng nhận diện chưa thật sự ổn định, đặc biệt khi tay bị ẩm hoặc dán kính cường lực dày.

Nếu tính năng mới được triển khai, người dùng Galaxy S25 FE có thể mở khóa nhanh và ổn định hơn trong các tình huống sử dụng hằng ngày mà không cần nâng cấp phần cứng.

Thay vì thay đổi linh kiện ở mỗi thế hệ mới, các hãng bắt đầu tận dụng thuật toán và AI để cải thiện trải nghiệm sử dụng thực tế, từ camera, pin cho tới hiệu năng thiết bị.

Các thông tin rò rỉ gần đây cho thấy, Samsung vẫn tiếp tục duy trì dòng FE như lựa chọn dành cho người muốn trải nghiệm Galaxy với mức giá dễ tiếp cận hơn dòng flagship tiêu chuẩn.

Samsung đưa hàng loạt tính năng AI xuống các dòng TV phổ thông (PLO)- Sau smartphone, AI đang trở thành cuộc đua mới trên TV khi Samsung bắt đầu đưa Gemini và Copilot lên dòng TV 2026.

Tin vui mới nhất dành cho người dùng iPhone và Samsung (PLO)- Cuộc đua giữa iPhone và Galaxy trong thời gian tới có thể không còn chỉ xoay quanh camera hay cấu hình, khi cả hai công ty đang theo đuổi những hướng phát triển mới.