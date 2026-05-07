Chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay có thể ra mắt trong năm 2026

(PLO)- Sau nhiều năm chờ đợi, iPhone Ultra gập dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9-2026 với thiết kế dạng sách, màn hình gần như không nếp gấp và đặc biệt là khả năng sửa chữa dễ dàng.

Mức giá khởi điểm dự kiến từ 2.000 USD (khoảng 50 triệu VNĐ) sẽ định vị sản phẩm này ở phân khúc siêu cao cấp, đồng thời định hình lại chiến lược ra mắt iPhone của Apple.

iPhone Ultra sẽ định hình phân khúc mới

Câu chuyện về một chiếc iPhone gập đã được đồn đoán từ rất lâu, ít nhất là từ năm 2018, khi các báo cáo đáng tin cậy từ CNBC dự đoán Apple sẽ tung ra sản phẩm này vào năm 2020. Tuy nhiên, thời điểm ra mắt liên tục bị trì hoãn, và giờ đây các nguồn tin uy tín như Macworld và Bloomberg đều đồng loạt chỉ ra năm 2026 là cột mốc khả thi nhất.

Sự chậm trễ này được cho là do Apple muốn hoàn thiện công nghệ bản lề và trải nghiệm người dùng một cách tối ưu nhất, thay vì vội vàng gia nhập thị trường.

Trong bối cảnh các tin đồn và rò rỉ từ nhà cung cấp linh kiện cũng như các nhà phân tích đang nóng lên, tên gọi của chiếc điện thoại gập này cũng là một chủ đề được quan tâm.

Mặc dù nhiều người hâm mộ quen gọi là iPhone Fold, nhưng các rò rỉ đầu năm 2026 cho thấy Apple đang cân nhắc sử dụng tên gọi iPhone Ultra. Mark Gurman của Bloomberg vào tháng 3 đã tiết lộ rằng iPhone gập sẽ là một trong số các sản phẩm “Ultra” sắp ra mắt của Apple.

Thông tin này được củng cố thêm bởi tài khoản Weibo Digital Chat Station vào tháng 4, khẳng định Apple đang hướng tới tên gọi iPhone Ultra.

Theo Macworld, iPhone Ultra dự kiến sẽ được giới thiệu vào tháng 9-2026, cùng với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Tuy nhiên, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn có thể bị trì hoãn đến năm 2027, một động thái chiến lược nhằm tạo không gian cho sản phẩm gập mới.

Mặc dù Nikkei Asia từng đưa tin Apple đang chậm tiến độ sản xuất, nhưng Mark Gurman lại khẳng định dự án vẫn đi đúng hướng, dù nguồn cung ban đầu có thể hạn chế. Barclays analyst Tim Long (MacRumors) thậm chí còn dự đoán iPhone gập sẽ bắt đầu giao hàng vào tháng 12, vài tháng sau sự kiện ra mắt.

Thiết kế dạng sách độc đáo và màn hình gần như không nếp gấp

Khác với nhiều đối thủ trên thị trường, iPhone Ultra được đồn đoán sẽ áp dụng thiết kế gập dạng sách (book-style) với màn hình bên trong lớn, giống như một chiếc máy tính bảng mini, thay vì thiết kế vỏ sò nhỏ gọn.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo đã báo cáo vào năm 2025 rằng thiết bị gập của Apple sẽ có thiết lập màn hình kép, với trọng tâm mạnh mẽ vào việc đạt được màn hình gần như không có nếp gấp khi mở.

Các rò rỉ khác từ năm 2025, bao gồm báo cáo từ Digital Chat Station trên Weibo, cũng chỉ ra một kiểu gập dọc, dạng sách, nơi hai cạnh trái và phải gập lại với nhau, tương tự như Google Pixel 9 Pro Fold và Samsung Galaxy Z Fold.

Apple được cho là đang thử nghiệm các vật liệu cao cấp cho bản lề để duy trì cả độ mỏng và độ bền. Kuo báo cáo vào tháng 7-2025 rằng Apple có thể sử dụng công nghệ “laser-drilling metal plate” thay vì khắc thông thường để tạo ra cấu trúc vi mô chính xác hơn, một công nghệ mà Samsung cũng được đồn đoán sẽ áp dụng cho Galaxy Z Fold 8 để giảm nếp gấp.

Samsung Display, nhà cung cấp màn hình chính của Apple, đã phát triển một tấm nền OLED gần như không nếp gấp, được trưng bày tại CES 2026, đặc biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn của Apple, theo các báo cáo vào tháng 3-2026.

Đột phá về khả năng sửa chữa và kỹ thuật bản lề tiên tiến

Một trong những điểm nhấn bất ngờ và đáng chú ý nhất của iPhone Ultra là khả năng sửa chữa dễ dàng.

Theo leaker Instant Digital trên Weibo, iPhone Ultra sẽ là chiếc điện thoại gập dễ sửa chữa nhất trên thị trường, nhờ thiết kế nội bộ module hóa với ít kết nối hơn. Điện thoại gập hiện nay nổi tiếng là khó sửa chữa do bố cục nhỏ gọn, màn hình dễ vỡ và hệ thống cáp phức tạp. Ngay cả Google Pixel 9 Pro Fold, vốn được coi là một trong những điện thoại gập dễ sửa chữa hơn, cũng chỉ nhận được điểm 4/10 từ iFixit.

Để đạt được điều này, Apple đã thiết kế một cấu trúc bên trong gọn gàng hơn, tránh lắp đặt các tuyến cáp phức tạp mà thay vào đó là sử dụng bố cục module.

Thông số kỹ thuật và camera

Về kích thước, Jon Prosser vào tháng 12-2025 dự đoán iPhone Ultra có thể dày khoảng 9.5 mm khi gập và chỉ 4.5 mm khi mở. Để so sánh, iPhone 16 Pro Max dày 8.5 mm và iPhone Air dày 5.6 mm.

Nếu thông tin này chính xác, iPhone Ultra sẽ là một trong những mẫu điện thoại gập mỏng nhất. Tuy nhiên, YouTuber Vadim Yuryev vào tháng 4-2026 lại cho rằng thiết bị sẽ dày 11 mm khi gập, lớn hơn dự đoán của Prosser.

Thiết bị sẽ được trang bị bộ vi xử lý A20 hoặc A20 Pro, một biến thể của chip trong iPhone 18 Pro, được xây dựng trên tiến trình 2 nm của TSMC, hứa hẹn hiệu suất tốt hơn và hiệu quả năng lượng cao hơn. Modem di động C2 và chip WiFi N1 hỗ trợ WiFi 7 và Bluetooth cũng sẽ có mặt trên thiết bị.

Viên pin được đồn đoán có dung lượng lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone, từ 5.000-5.500 mAh. Về camera, iPhone Ultra có thể có hai camera sau 48 MP (góc rộng và siêu rộng) và hai camera trước (một cho màn hình ngoài, một cho màn hình trong).

Tuy nhiên, thiết bị có thể sẽ không có ống kính tele, một sự đánh đổi do hạn chế về không gian trong thiết kế gập, có thể là một điểm trừ cho một mẫu Ultra cao cấp. Thay vào đó, Vadim Yuryev tuyên bố camera có thể lớn hơn về mặt vật lý so với iPhone 17 Pro. Thiết bị sẽ sử dụng Touch ID tích hợp vào nút nguồn thay vì Face ID.

Giá bán cao và tác động đến dòng sản phẩm iPhone 2026

iPhone Ultra được định vị là một mẫu điện thoại siêu cao cấp, với mức giá dự kiến cực kỳ đắt đỏ. Các tin đồn mới nhất từ Macworld và CNET cho thấy giá khởi điểm có thể là 2.000 USD (khoảng 50 triệu VNĐ) hoặc thậm chí lên tới 2.399 USD (khoảng 60 triệu VNĐ) cho phiên bản cao cấp nhất.

Nhà phân tích Arthur Liao đưa ra ước tính này dựa trên chi phí vật liệu (đặc biệt là tấm nền và bản lề) và mô hình kinh doanh lợi nhuận cao của Apple.

Các rò rỉ từ Weibo còn cụ thể hơn, cho rằng giá khởi điểm tại Trung Quốc là 1.999 USD cho phiên bản 256GB, lên đến 2.399 USD cho phiên bản 1TB.

Mức giá này cao hơn gấp đôi so với mẫu iPhone Pro Max cao cấp nhất hiện tại, đặt iPhone Ultra vào một phân khúc thị trường riêng biệt, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu điện thoại gập cao cấp nhất của Samsung và Google.

Sự ra mắt của iPhone Ultra cũng được cho là sẽ thay đổi lịch trình ra mắt iPhone truyền thống của Apple. CNET và The Information báo cáo rằng Apple có thể đẩy lùi việc ra mắt iPhone 18 tiêu chuẩn sang đầu năm 2027 để tạo không gian cho iPhone Ultra vào tháng 9-2026. Điều này cho thấy Apple đang đặt cược lớn vào sản phẩm gập này, coi nó là một động lực tăng trưởng quan trọng và là một phần của chiến lược đa dạng hóa dòng sản phẩm cao cấp của mình.

iPhone Ultra sẽ chạy iOS 27, với giao diện ứng dụng được thiết kế lại để tận dụng màn hình lớn, thêm các thanh bên (sidebar) tương tự iPadOS để cải thiện khả năng đa nhiệm, một tính năng cần thiết để cạnh tranh với các đối thủ Android.

Tương lai của thị trường điện thoại gập và vị thế của Apple

Năm 2026 được dự báo là một năm đầy thú vị cho thị trường điện thoại thông minh, với sự xuất hiện của nhiều thiết kế táo bạo và tính năng sáng tạo.

Thay vì chạy đua số lượng, Apple ưu tiên mang đến một sản phẩm thực sự đột phá về trải nghiệm người dùng, đặc biệt là về bản lề và màn hình không nếp gấp. Khả năng sửa chữa dễ dàng của iPhone Ultra cũng là một điểm khác biệt lớn, có thể thiết lập một tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp điện thoại gập.

Với thiết kế dạng sách, màn hình rộng 4:3 và khả năng đa nhiệm được cải tiến trên iOS 27, iPhone Ultra hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm độc đáo, kết hợp giữa iPhone và iPad.

