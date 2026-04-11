Khi cả thị trường đi xuống, Apple lại đi lên, điều gì đang xảy ra?

(PLO)- Báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research cho thấy thị trường smartphone toàn cầu trong quý 1 năm 2026 đang có những biến động đáng chú ý.

Trong khi tổng lượng máy xuất xưởng giảm do nhiều yếu tố, Apple lại lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu trong quý 1, điều trước đây chưa từng xảy ra.

Cụ thể, Apple đạt 21% thị phần toàn cầu trong quý 1, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả nổi bật nếu đặt trong bối cảnh phần lớn thị trường đang đi xuống, với nhiều nhà sản xuất ghi nhận mức giảm sâu, thậm chí lên tới 19%.

Google ra cảnh báo quan trọng cho hàng tỉ người dùng Android (PLO)- Google vừa phát hành bản vá bảo mật tháng 4-2026 và yêu cầu người dùng Android cập nhật thiết bị ngay lập tức.

Apple tăng trưởng mạnh trong quý 1 năm 2026, bất chấp thị trường smartphone ảm đạm. Ảnh: TIỂU MINH

Theo Counterpoint, một trong những yếu tố quan trọng giúp Apple giữ vững đà tăng trưởng là nhu cầu ổn định đối với dòng iPhone 17. Bên cạnh đó, các chương trình thu cũ đổi mới tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị. Ngoài ra, hệ sinh thái sản phẩm của Apple cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ chân người dùng, tạo ra sự gắn bó lâu dài thay vì chuyển sang nền tảng khác.

Apple cũng được đánh giá là ít chịu tác động hơn từ tình trạng thiếu hụt linh kiện so với các đối thủ. Nhờ tập trung vào phân khúc cao cấp và kiểm soát tốt chuỗi cung ứng, hãng có thể duy trì nguồn hàng ổn định hơn trong giai đoạn thị trường biến động.

Về khu vực, Apple ghi nhận tăng trưởng mạnh tại nhiều thị trường trọng điểm ở châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Đây là những thị trường có quy mô lớn và đóng vai trò quan trọng trong tổng doanh số toàn cầu.

Trong khi đó, bức tranh chung của thị trường lại kém tích cực. Nguyên nhân chính được xác định là tình trạng thiếu hụt bộ nhớ DRAM và NAND kéo dài. Việc thiếu linh kiện buộc các nhà sản xuất phải cắt giảm sản lượng, đồng thời chi phí sản xuất tăng cao khiến giá bán bị đẩy lên. Khi giá tăng, nhu cầu ở một số thị trường suy yếu, tạo ra vòng lặp ảnh hưởng đến toàn ngành.

Trong nhóm các thương hiệu lớn, Samsung đứng thứ hai với 20% thị phần, nhưng giảm 6% so với cùng kỳ. Xiaomi xếp thứ ba với 12% thị phần và giảm mạnh 19%. Tiếp theo là OPPO với 11%, giảm 4%, và vivo với 8%, giảm 2%. Nhóm các nhà sản xuất còn lại chiếm tổng cộng 28% thị phần và cũng ghi nhận mức giảm khoảng 10%.

Thị phần các hãng smartphone trong quý 1 năm 2026 so với cùng kì năm ngoái. Ảnh: Counterpoint Research

Một điểm đáng chú ý khác là dù không lọt vào top 5, Google và Nothing lại là hai thương hiệu có tốc độ tăng trưởng cao nhất, lần lượt đạt 14% và 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, quy mô hiện tại của hai hãng này vẫn còn nhỏ so với nhóm dẫn đầu.

Counterpoint cho rằng thị trường smartphone trong năm 2026 vẫn đối mặt nhiều thách thức. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ được dự báo có thể kéo dài đến cuối năm 2027, tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung và giá bán. Trong bối cảnh đó, các nhà sản xuất nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang tối ưu giá trị sản phẩm thay vì chạy theo số lượng, đồng thời cắt giảm các dòng máy có biên lợi nhuận thấp.

Ngoài ra, thị trường thiết bị tân trang cũng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn, khi người dùng có xu hướng tìm kiếm các lựa chọn tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá thiết bị mới tăng cao.

Nếu có dữ liệu bí mật trên iPhone, bạn hãy bật tính năng này ngay (PLO)- Dù được đánh giá cao về mức độ an toàn, nhưng iPhone vẫn có thể bị tấn công nếu người dùng mất cảnh giác.

Lộ cấu hình iPhone Ultra với viên pin khủng 5.800 mAh (PLO)- Apple dường như đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi điện thoại gập, khi những thông tin rò rỉ mới nhất về iPhone Ultra liên tục xuất hiện, hé lộ một thiết bị hoàn toàn khác biệt so với những gì hãng từng làm trước đây.