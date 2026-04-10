Lộ cấu hình iPhone Ultra với viên pin khủng 5.800 mAh

(PLO)- Apple dường như đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi điện thoại gập, khi những thông tin rò rỉ mới nhất về iPhone Ultra liên tục xuất hiện, hé lộ một thiết bị hoàn toàn khác biệt so với những gì hãng từng làm trước đây.

Theo thông tin rò rỉ mới nhất từ FrontPageTech, iPhone Ultra, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay, cùng thời điểm với dòng iPhone 18 Pro.

Cụ thể, iPhone Ultra sẽ sở hữu viên pin có dung lượng lên tới 5.800 mAh, cao hơn đáng kể so với nhiều mẫu điện thoại gập hiện nay. Apple được cho là sử dụng công nghệ pin mật độ cao thay vì silicon-carbon. Để so sánh, Samsung Galaxy Z Fold 7 hiện có pin 4.400 mAh, trong khi thế hệ kế nhiệm dự kiến nâng lên 5.000 mAh. Một số mẫu khác như Motorola Razr Fold có thể đạt mức 6.000 mAh nhưng dùng công nghệ khác.

Không chỉ tập trung vào pin, iPhone Ultra còn được trang bị chip A20, dự kiến cũng xuất hiện trên các phiên bản Pro của dòng iPhone 18. Máy đi kèm modem C2 do Apple tự phát triển, hỗ trợ kết nối vệ tinh. Đây là thế hệ modem thứ hai của hãng, tiếp nối những nỗ lực giảm phụ thuộc vào các đối tác bên ngoài.

Về thiết kế, thiết bị có độ dày khoảng 4,5 mm khi mở ra và 9,5 mm khi gập lại. Thông số này có thể cao hơn các thiết bị khác, nhưng vẫn thuộc nhóm mỏng tại thị trường Mỹ, nơi không có nhiều lựa chọn điện thoại gập từ các thương hiệu Trung Quốc như OPPO Find N6 hay HONOR Magic V6.

Độ dày của các thiết bị khi đóng lại và mở ra. Ảnh: Android Headlines

Ở mặt sau, iPhone Ultra được cho là sở hữu cụm camera kép với hai cảm biến 48 MP, gồm camera chính và góc siêu rộng. Mặt ngoài có camera selfie truyền thống, trong khi màn hình bên trong có thể được tích hợp camera ẩn dưới màn hình. Tuy nhiên, đây vẫn là phương án đang thử nghiệm và chưa chắc xuất hiện trên phiên bản thương mại.

Ngoài ra, thiết bị được cho là đi kèm 12 GB RAM, tương đương nhiều mẫu điện thoại gập cao cấp hiện nay. Dù vẫn còn là thông tin chưa chính thức, nhưng nếu đúng, iPhone Ultra có thể trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của Apple trong năm, đặc biệt khi hãng lần đầu tham gia phân khúc điện thoại gập.

