FBI khuyến cáo người dùng điện thoại nên làm điều này ngay để hạn chế bị theo dõi

(PLO)- Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo mới, yêu cầu người dùng điện thoại Android và iPhone nên kiểm tra lại toàn bộ quyền riêng tư trên thiết bị.

Theo FBI, nhiều ứng dụng điện thoại hiện có thể thu thập dữ liệu cá nhân và theo dõi hoạt động của người dùng nếu được cấp quyền quá mức, thậm chí việc này có thể diễn ra ngay cả khi ứng dụng không được mở.

Đáng chú ý, rủi ro này không chỉ đến từ một số ứng dụng cụ thể mà tồn tại trên diện rộng. Khi người dùng bấm “đồng ý” mà không để ý, ứng dụng có thể truy cập vị trí, danh bạ, micro, camera và nhiều dữ liệu nhạy cảm khác trong thời gian dài.

Trên iPhone, người dùng có thể kiểm soát bằng cách vào Cài đặt, chọn Quyền riêng tư và bảo mật. Tại đây, cần kiểm tra mục Dịch vụ định vị để xem ứng dụng nào đang theo dõi vị trí. Đối với những ứng dụng không cần thiết, bạn hãy chuyển về chế độ “Khi dùng” hoặc tắt hoàn toàn.

Ngoài ra, người dùng cũng nên rà soát các quyền truy cập quan trọng như Danh bạ, Ảnh, Micro, Camera và Sức khỏe. Nguyên tắc đơn giản là chỉ cấp quyền khi thực sự cần, còn lại nên tắt.

Người dùng điện thoại nên kiểm tra lại quyền truy cập của các ứng dụng và thu hồi lại nếu cảm thấy không cần thiết. Ảnh: TIỂU MINH

Đối với các thiết bị Android, bạn hãy tìm đến mục Quyền riêng tư. Tại đây, người dùng có thể kiểm tra ứng dụng nào đã sử dụng camera, micro hoặc vị trí trong thời gian gần đây. Nếu cảm thấy có gì đó bất thường hoặc không cần thiết, bạn hãy thu hồi quyền hạn ngay lập tức.

Trên các máy Samsung còn có thêm mục Bảo mật và quyền riêng tư, cho phép quét toàn bộ thiết bị để phát hiện rủi ro và đưa ra cảnh báo trực tiếp.

FBI khuyến cáo người dùng cần đọc kỹ quyền truy cập trước khi cài ứng dụng. Khi đã cấp quyền, ứng dụng không chỉ thu thập dữ liệu trong lúc sử dụng mà còn có thể theo dõi toàn bộ thiết bị.

Trong bối cảnh dữ liệu cá nhân ngày càng trở thành tài sản có giá trị, việc chủ động kiểm soát quyền truy cập trên điện thoại là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bị theo dõi và lộ thông tin.

Bảo mật dữ liệu cá nhân chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Ảnh minh họa: AI

