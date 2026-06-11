Honor 600 Series lộ diện, camera 200 MP, pin 7.000 mAh và loạt tính năng AI mới

(PLO)- Honor vừa giới thiệu bộ ba smartphone mới gồm Honor 600 Pro, Honor 600 và Honor 600 Lite tại thị trường Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung vào cấu hình, hãng đặt trọng tâm vào các tính năng AI phục vụ chụp ảnh, chỉnh sửa nội dung và sáng tạo video ngay trên điện thoại.

Trong bối cảnh AI đang trở thành xu hướng lớn trên thị trường smartphone, Honor 600 Series là một trong những dòng máy hiếm hoi đưa công nghệ tạo video AI lên thiết bị di động.

Tính năng AI Image to Video 2.0 cho phép người dùng kết hợp tối đa ba bức ảnh để tạo thành đoạn video ngắn dài từ 3 đến 8 giây. Người dùng cũng có thể nhập câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để điều chỉnh nội dung theo ý muốn mà không cần đến các ứng dụng dựng video chuyên nghiệp.

Honor 600 series được tích hợp sẵn các tính năng AI tạo video từ hình ảnh. Ảnh: TIỂU MINH

Honor cho biết các thế hệ trước đã ghi nhận hơn 13,4 triệu giây video được tạo bằng AI, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các công cụ sáng tạo nội dung trực tiếp trên smartphone.

Bên cạnh AI, camera tiếp tục là điểm nhấn trên dòng máy mới. Honor 600 và 600 Pro được trang bị cảm biến chính 200 MP kết hợp nền tảng xử lý hình ảnh AiMAGE mới của hãng. Theo hãng, cảm biến kích thước lớn cùng công nghệ gộp điểm ảnh sẽ giúp cải thiện khả năng thu sáng trong điều kiện thiếu sáng hoặc chụp đêm.

Phiên bản Honor 600 Pro còn được bổ sung camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang học 3,5x và zoom số lên đến 120x. Máy cũng tích hợp nhiều tính năng AI dành riêng cho chụp đêm, chụp chân dung và chụp mặt trăng.

Ở phân khúc thấp hơn, Honor 600 Lite sở hữu camera chính 108 MP cùng nút Camera AI vật lý chuyên dụng, cho phép kích hoạt nhanh các tính năng chụp ảnh và chỉnh sửa bằng AI.

Honor 600 và 600 Pro được trang bị pin 7.000 mAh, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong khoảng hai ngày, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W. Riêng phiên bản Pro còn hỗ trợ sạc không dây 50 W.

Về hiệu năng, Honor 600 sử dụng vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, trong khi Honor 600 Pro được trang bị Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3 nm. Đây là con chip đang xuất hiện trên nhiều mẫu flagship Android cao cấp hiện nay.

Màn hình cũng là một điểm cộng khi có độ sáng tối đa lên tới 8.000 nit, tần số quét 120 Hz và công nghệ điều chỉnh độ sáng PWM 3.840 Hz nhằm giảm hiện tượng mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Ngoài ra, Honor còn tiếp tục mở rộng khả năng kết nối với hệ sinh thái Apple. Tính năng OneHop cho phép chia sẻ tập tin với iPhone và Mac, đồng bộ thông báo, truy cập ghi chú và một số dữ liệu giữa các thiết bị.

Dòng máy mới cũng được tích hợp Google Gemini. Người dùng có thể tương tác với trợ lý AI thông qua văn bản, giọng nói hoặc hình ảnh để hỗ trợ tìm kiếm thông tin, xử lý công việc và các tác vụ hằng ngày.

Tại Việt Nam, Honor 600 được mở bán với giá từ 17,99 triệu đồng. Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Honor còn giới thiệu phiên bản Honor 600 Pro MOLLY Limited Edition, phiên bản hợp tác cùng POP MART với thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật MOLLY nổi tiếng.

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