(PLO)- Apple vừa có một thay đổi khá lạ trong chương trình trade-in dành cho người dùng muốn đổi điện thoại cũ để mua iPhone 17.

Theo Forbes, hãng đã loại bỏ dòng Samsung Galaxy S24 khỏi danh sách thiết bị đủ điều kiện tham gia chương trình đổi máy tại một số thị trường.

Động thái này nhanh chóng gây chú ý bởi Galaxy S24 vốn là dòng flagship ra mắt chưa quá lâu của Samsung, và vẫn còn được đánh giá cao trên thị trường Android. Trong khi đó, nhiều mẫu Galaxy đời cũ hơn vẫn xuất hiện trong danh sách thu cũ của Apple.

Apple hiện chưa đưa ra giải thích chính thức về lý do loại bỏ Galaxy S24 khỏi chương trình trade-in. Tuy nhiên, thay đổi này xuất hiện trong bối cảnh Apple đang điều chỉnh lại giá trị thu cũ và các chính sách nâng cấp liên quan đến iPhone 17.

Apple lặng lẽ loại bỏ các dòng điện thoại Samsung khỏi chương trình đổi cũ đổi mới lấy iPhone 17. Ảnh: TIỂU MINH

Thực tế, chương trình trade-in từ lâu đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược bán hàng của Apple. Khi giá smartphone ngày càng cao và người dùng giữ thiết bị lâu hơn trước, việc hỗ trợ thu cũ giúp giảm đáng kể chi phí nâng cấp lên model mới.

Giới quan sát cho rằng những thay đổi này cho thấy cuộc cạnh tranh giữa Apple và Samsung hiện không còn chỉ nằm ở phần cứng hay hệ điều hành. Các chương trình thu cũ, ưu đãi nâng cấp và hệ sinh thái dịch vụ đang trở thành công cụ quan trọng để giữ chân người dùng hoặc kéo họ chuyển sang nền tảng khác.

Mặc dù vậy, việc một thiết bị không còn xuất hiện trong chương trình trade-in của Apple không đồng nghĩa giá trị bán lại của máy giảm mạnh. Trong nhiều trường hợp, người dùng vẫn có thể bán thiết bị qua các hệ thống bán lẻ hoặc thị trường máy cũ với mức giá tốt hơn so với định giá thu cũ từ hãng.

Nhìn chung, thay đổi lần này có thể khiến một số người dùng Galaxy S24 gặp khó khăn hơn nếu muốn tận dụng chương trình đổi máy trực tiếp để nâng cấp lên iPhone 17.

