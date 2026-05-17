Samsung cảnh báo người dùng Galaxy nên làm điều này ngay

(PLO)- Samsung khuyến cáo người dùng điện thoại Galaxy nên xóa ngay các ứng dụng được cài đặt từ những nguồn không chính thức để tránh bị lộ dữ liệu cá nhân.

Trong bản thử nghiệm One UI 9 beta, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã bổ sung mục quản lý ứng dụng được cài đặt từ nguồn bên ngoài. Theo đó, hệ thống sẽ tự động phát hiện và cảnh báo các ứng dụng không được tải từ Google Play Store hoặc Galaxy Store.

Samsung cho biết nhiều ứng dụng APK được tải từ website lạ, link chia sẻ trên mạng xã hội hoặc các diễn đàn có thể chứa mã độc. Sau khi cài đặt, chúng có khả năng đọc tin nhắn, lấy mã OTP, theo dõi hoạt động trên điện thoại hoặc truy cập tài khoản ngân hàng của người dùng.

Không phải Samsung hay Google, đây mới là thương hiệu được yêu thích nhất (PLO)- Theo khảo sát của SellCell, iPhone vẫn là thương hiệu giữ chân người dùng tốt hơn Samsung, Google... Hệ sinh thái Apple, cách sử dụng quen thuộc và sự ổn định trong trải nghiệm là những lý do khiến nhiều người chưa muốn chuyển sang thương hiệu khác.

Samsung siết chặt việc cài đặt ứng dụng từ nguồn ngoài trên One UI 9 beta. Ảnh: TIỂU MINH

Động thái này cho thấy Samsung đang siết chặt vấn đề cài đặt ứng dụng từ những nguồn không chính thức. Không giống như iPhone, người dùng Android có thể cài đặt những phần mềm không có trên Google Play dễ dàng thông qua file APK, tuy nhiên, điều này cũng kéo theo nhiều rủi ro bảo mật.

Bắt đầu từ phiên bản One UI 9 beta, Samsung sẽ tự động đánh dấu các ứng dụng bị xem là rủi ro cao để người dùng dễ nhận biết và gỡ bỏ. Trong thời gian gần đây, nhiều chiến dịch phát tán mã độc Android đã lợi dụng các ứng dụng giả mạo ngân hàng, ví tiền số và công cụ AI để lừa người dùng cài đặt.

Google trước đó cũng liên tục cải tiến hệ điều hành Android nhằm hạn chế việc cài đặt file APK từ nguồn không xác minh. Một số phiên bản Android mới yêu cầu thêm bước xác nhận bảo mật, hoặc chặn hoàn toàn các ứng dụng bị đánh giá nguy hiểm.

Để hạn chế bị mất dữ liệu và bị chiếm quyền điều khiển điện thoại, người dùng không nên tải ứng dụng từ các đường link chia sẻ trên Facebook, Telegram, TikTok hoặc các website không chính thức. Ngay cả khi ứng dụng có giao diện giống phần mềm thật, bên trong vẫn có thể chứa mã độc âm thầm thu thập dữ liệu.

Để kiểm tra, người dùng có thể vào Cài đặt - Bảo mật và quyền riêng tư - Cài đặt bảo mật khác - Quản lý ứng dụng không xác định. Nếu xuất hiện ứng dụng lạ hoặc không nhớ đã cài từ khi nào, bạn nên xóa ngay lập tức để giảm nguy cơ bị tấn công.

Quản lý ứng dụng không rõ nguồn gốc trên điện thoại Galaxy. Ảnh: Android Authority

5 tính năng mới trên One UI 8.5, người dùng Samsung không nên bỏ qua (PLO)- One UI 8.5 hiện đã có sẵn cho một số dòng điện thoại Samsung đời cũ, bổ sung nhiều tính năng từng xuất hiện trên Galaxy S26, trong đó có lọc cuộc gọi, chỉnh ảnh bằng AI và chia sẻ tệp với các thiết bị Apple.

Tin vui mới nhất dành cho người dùng điện thoại Samsung Galaxy (PLO)- Các mẫu điện thoại Samsung đời cũ dự kiến sẽ được bổ sung tính năng quay video mới từng xuất hiện trên Galaxy S26, giúp khung hình ổn định hơn khi người dùng xoay điện thoại trong lúc quay.